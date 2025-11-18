Emotionale Markenschärfung für das Familienunternehmen BasseDruck

Das Familienunternehmen BasseDruck rückt die Kraft der Marke in den Mittelpunkt – begleitet durch die KLEPPER-MARKENBERATUNG.

Marken sind mehr als Logos, Claims oder Farben.

Sie sind gelebte Identität, spürbare Haltung und ein unsichtbarer Kompass für Kunden wie für Mitarbeitende. Genau diese Überzeugung verbindet die KLEPPER-MARKENBERATUNG mit einem ihrer jüngsten Projektpartner: BasseDruck, einem seit 1902 bestehenden Familienunternehmen, das heute als eine der verlässlichsten und werteorientiertesten Druckereien in Ostwestfalen gilt.

Im Zuge einer intensiven Markenschärfung hat BasseDruck nun in seinem aktuellen Printmagazin das Thema Marke ausführlich beleuchtet – und dabei auch die Perspektive unserer Markenberatung aufgegriffen: „Marken konkurrieren nicht auf Märkten, sondern in den Herzen und Köpfen der Menschen.“

Ein Satz, der bei Basse Druck nicht nur verstanden, sondern gelebt wird. Denn wie Inhaber und Geschäftsführer Hendrik Basse betont, ist eine Marke mehr als ein Kennzeichen – sie ist ein Handlauf, an dem sich jeder im Unternehmen orientiert.

Jede Handlung zahlt auf das Markenkonto ein – oder hebt etwas davon ab. Die Summe all dieser Entscheidungen ergibt das, was Kundinnen und Kunden am Ende erleben.

Die Marke BasseDruck: Werte, die man spürt

Basse Druck steht seit Jahrzehnten für Kundenfokussierung, christliche Grundhaltung und persönliche Nähe. Diese Werte sind nicht Dekoration – sie sind Fundament und täglicher Maßstab.

Daraus erwächst das Markenversprechen „BasseDruck: Marken stärken. Menschen erreichen.“

Ein Versprechen, das den Anspruch des Unternehmens bündelt: Stabilität geben, Orientierung schaffen und durch hochwertige, haptische Druckprodukte Menschen wirklich zu erreichen und die Marken von Familienunternehmen sichtbar, spürbar und erlebbar zu machen

.

BasseDruck ist nicht einfach nur eine Druckerei. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für hochwertige Printkommunikation, der:

-mit großer Sorgfalt produziert – von Kleinauflagen bis zu komplexen Premiumprodukten,

-modernste Drucktechnik mit echter Handwerkskunst verbindet,

-persönliche Betreuung bietet, die weit über Branchenstandard hinausgeht,

-und dabei stets „The Rock“ bleibt: ein fester, sicherer Partner im oft schnellen Kommunikationsalltag seiner Kunden.

Diese Mischung aus Tradition, technischer Exzellenz und tief verwurzelten Werten macht BasseDruck einzigartig in einer Branche, in der viele Anbieter austauschbar geworden sind.

Markenschärfung: Klarheit entsteht von innen -Jede Marke beginnt mit einem ehrlichen Blick nach innen.

Mit wenigen Leitfragen – gestellt unabhängig voneinander in einem ausgewählten Team – entsteht schnell ein präzises Bild davon, wofür ein Unternehmen wirklich steht. Ein solches Vorgehen zeigte die Übereinstimmungen, deckte Differenzen auf und führte zu einer gemeinsamen Wahrheit: der Essenz der Marke.

Warum Marke heute entscheidend ist:

Produkte und Dienstleistungen allein reichen längst nicht mehr aus, um Menschen zu überzeugen. „Deine Dienstleistung ist vielleicht großartig – aber eben nicht die einzige“, heißt es im Basse-Magazin.

Denn der wahre Unterschied liegt nicht darin, was ein Unternehmen tut, sondern wie es das tut.

Genau hier beginnt die Marke: Sie ist Strategie, Haltung und Ausdruck zugleich. Sie verbindet Leistung mit einem Versprechen – und macht es Menschen leichter, sich bewusst für ein Unternehmen zu entscheiden.

Kurz gesagt: Marke schafft Klarheit. Für andere – und vor allem für einen selbst.

Die Zusammenarbeit zwischen der KLEPPER-MARKENBERATUNG und BasseDruck zeigt: Wenn ein Familienunternehmen den Mut hat, sich selbst neu zu entdecken, entsteht Markenstrahlkraft, die weit über das Sichtbare hinausgeht.

Für Rückfragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Die Klepper-Markenberatung gehört zu den renommiertesten Markenberatungen für Familienunternehmen in der DACH-Region. Als eine der besten Marken-Agenturen für mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, verhilft sie inhaber-geführten Unternehmen zu mehr Strahlkraft, Relevanz und Markenstärke.

Firmenkontakt

Klepper-Markenberatung

Karsten Klepper

Teerhof 59

28199 Bremen

042183997799



https://klepper-markenberatung.de/

Pressekontakt

Klepper-Markenberatung

Katja Hillmann

Teerhof 59

28199 Bremen

042183997799



https://klepper-markenberatung.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.