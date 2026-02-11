embedded world 2026: MEMPHIS Electronic gibt Einblicke in den Speichermarkt

Bad Homburg, xx Februar 2026 – Wenn die embedded world im März 2026 ihre Tore öffnet, rückt ein Thema erneut in den Mittelpunkt: Speichertechnologien als strategischer Erfolgsfaktor in unsicheren Zeiten. MEMPHIS Electronic, Spezialdistributor und ausgewiesenes Memory Competence Center, nutzt die Messe, um Entwickler, Einkäufer und Entscheider mit Einblicken in den Speichermarkt und zu Verfügbarkeiten zu versorgen, die derzeit gefragter sind denn je. Der Speicherspezialist ist vom 10. bis 12. März 2026 in Halle 1, Stand 340 vertreten.

Roadmaps als Orientierungspunkt in einem volatilen Markt

Engpässe, Verschiebungen in der Halbleiterproduktion und geopolitische Spannungen haben den Speichermarkt zuletzt stark geprägt und nachhaltig geändert. Für Unternehmen, die langfristig planen müssen, sind verlässliche Daten selten geworden. Hier setzt MEMPHIS an: Am Stand erhalten Besucher Einblicke in die Roadmaps von über 18 Speicherherstellern – und damit Zugang zu Informationen, die für robuste Produkt- und Beschaffungsentscheidungen entscheidend sind.

Hilfe bei der Beschaffung von Legacy-DRAM und Technologieumstiegen

Trotz der schnellen technologischen Weiterentwicklung bleiben DDR3, DDR4 und LPDDR4 zentrale Bestandteile zahlreicher Industrie-, Automobil- und anderer langlebiger Anwendungen. MEMPHIS Electronic unterstützt seine Kunden dabei, diese etablierten Technologien durch proaktive Lieferantenbindung, Qualifizierung verschiedener Hersteller und langfristige Planung aufrechtzuerhalten.

Gleichzeitig berät MEMPHIS Kunden dabei, einen Umstieg auf DDR5 und LPDDR5 zu planen. Dabei werden gemeinsam mit Herstellern die technischen Anforderungen, der Qualifizierungsaufwand, die Kosten und der Lebenszyklus abgewogen. So wird ein Technologiewechsel nicht übers Knie gebrochen, sondern strukturiert geplant.

Neue Speichertechnologien für eine diversifizierte Speicherlandschaft

Parallel dazu gewinnen neue nichtflüchtige Speichertechnologien wie FRAM und MRAM an Bedeutung. Ihre Energieeffizienz, Datenpersistenz und extrem niedrige Latenz passen auf immer mehr Systemanforderungen, nicht als universeller Ersatz, sondern als Ergänzung etablierter Speicher. So erhalten Entwickler mehr Gestaltungsspielraum für ihre Anwendungen. Am MEMPHIS-Stand können Besucher erkunden, wo solche Technologien einen Mehrwert bieten und inwieweit FRAM oder MRAM für ihre aktuellen oder künftigen Designs geeignet sind.

Ein Pflichttermin für alle, die Speicher einsetzen

Mit seiner Kombination aus Markteinblicken, Herstellerzugang und technologischem Überblick macht MEMPHIS deutlich: Wer verstehen will, wie sich der Speichermarkt 2026 und darüber hinaus entwickelt, kommt an einem Besuch in Halle 1, Stand 340 nicht vorbei.

Mit dem Ticketcode ew26577835 erhalten Besucher hier ein kostenloses Messeticket: https://www.messe-ticket.de/Nuernberg_SHOP/embeddedworld2026/Register

MEMPHIS Electronic ist seit über 30 Jahren erfolgreich im Speichermarkt aktiv. Durch die ausschließliche Fokussierung auf Speichertechnologien hat sich das Unternehmen zu einem Speicher-Kompetenzzentrum entwickelt, das über eine einzigartige Linecard von Speicherprodukten von über 18 verschiedenen Speicherherstellern verfügt und umfassenden Supply-Chain-Lösungen bietet. Speicherexperten an 15 Standorten weltweit bieten regionalen Support und technische Beratung, damit Kunden die Speicherlösung finden, die am besten für ihr jeweiliges Projekt passt. Aus diesem Grund konfiguriert MEMPHIS auch DRAM-Module mit Komponenten aller im Markt verfügbaren Hersteller speziell nach Kundenwunsch mit einer festen Stückliste über den gesamten Lebenszyklus. Mehr unter: www.memphis.de

