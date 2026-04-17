Immer mehr Frauen berichten von Begegnungen mit ihm – und sagen offen, dass sie ihn nicht nur wiedersehen wollen. Doch warum entwickelt sich daraus oft mehr?

Warum Frauen überhaupt anfangen, über ihn zu sprechen

Dieser Artikel ist nicht entstanden, weil jemand ihn platzieren wollte, und auch nicht, weil eine Geschichte konstruiert werden sollte. Der Ausgangspunkt war deutlich einfacher und gleichzeitig ungewöhnlicher: mehrere Frauen, die sich nicht kennen, die aus unterschiedlichen Städten kommen und die unabhängig voneinander denselben Namen erwähnen – nicht laut, nicht übertrieben, sondern eher ruhig, fast beiläufig, und genau das macht es auffällig. „Sprich einmal mit ihm“, war der erste Satz, den der Journalist hörte. Der zweite war direkter: „Du wirst danach verstehen, warum man ihn nicht einfach abhakt.“ Spätestens an diesem Punkt beginnt echte Recherche, nicht aus Sensationslust, sondern weil sich ein Muster zeigt. Frauen sprechen nicht oft so über Männer, vor allem nicht, wenn kein offensichtlicher Grund dahintersteht, kein Status, keine öffentliche Präsenz, kein äußerer Druck. Wenn sie es trotzdem tun, dann, weil etwas passiert ist, das sie selbst nicht sofort einordnen können.

Die erste Frau, die bereit war, offen zu sprechen, ist Laura, 34, Unternehmerin aus München, eine Frau, die ihr Leben strukturiert, Entscheidungen schnell trifft und wenig Geduld für Männer hat, die versuchen, Eindruck zu machen. „Ich hab keine Zeit für Spielchen“, sagt sie direkt. Den Namen Emanuell Charis hört sie mehrmals, zunächst ohne große Bedeutung, eher mit einem inneren Augenrollen, wie sie selbst sagt. „Ich dachte, ja klar, wieder so ein Typ, über den alle reden.“ Trotzdem meldet sie sich irgendwann, nicht weil sie überzeugt ist, sondern weil sie verstehen will, warum andere Frauen darauf reagieren. Das erste Gespräch verläuft ruhig, fast zu ruhig, nichts Spektakuläres, keine großen Aussagen, kein Versuch, sie zu beeindrucken, und genau das bringt sie aus ihrem gewohnten Ablauf. „Ich wollte eigentlich nach 20 Minuten raus“, sagt sie. „Aber ich hab“s einfach nicht gemacht.“ Sie bleibt. Ohne klaren Grund. Und genau dieses „ohne Grund“ ist der Moment, der später wichtig wird. Am selben Abend schreibt sie ihm wieder. Nicht, weil etwas offen ist, sondern weil sie es will. „Ich hatte einfach Lust, nochmal mit ihm zu reden“, sagt sie. Am nächsten Tag denkt sie wieder daran, nicht intensiv, nicht dramatisch, sondern konstant. „Er war einfach wieder da im Kopf“, beschreibt sie es. Auf die Frage, ob sie ihn wiedersehen möchte, reagiert sie sofort: „Ja.“ Dann folgt ein Satz, der mehr sagt als alles davor: „Und ehrlich gesagt… ich glaube, ich würde schauen, was daraus wird.“ Auf die Nachfrage, was sie damit meint, lächelt sie kurz und sagt: „Alles.“

Die zweite Begegnung entsteht in Zürich, auf einer Gala, einem Umfeld, in dem Gespräche schnell wechseln und selten etwas hängen bleibt. Claudia, 41, verheiratet, zwei Kinder, beschreibt sich selbst als kontrolliert und klar in ihrem Verhalten. „Ich weiß normalerweise genau, wann ich gehe“, sagt sie. An diesem Abend passiert das nicht. Ein gemeinsamer Bekannter stellt sie vor, das Gespräch beginnt beiläufig, nichts Besonderes, zumindest auf den ersten Blick. Doch während andere Gespräche enden, bleibt sie stehen. Minuten vergehen, sie merkt es selbst. „Ich hab irgendwann gedacht: Warum gehst du eigentlich nicht?“ sagt sie. Sie geht nicht. Das Gespräch ist ruhig, fast unauffällig, kein Flirten, keine offensichtliche Spannung, und trotzdem entsteht etwas, das sie später nicht mehr loslässt. „Ich wollte einfach noch nicht weg“, sagt sie. Später am Abend geht sie zurück zu ihm, bewusst, nicht zufällig. „Das war kein Versehen“, sagt sie. „Ich wollte nochmal mit ihm sprechen.“ Am nächsten Tag denkt sie wieder daran, mehr als sie erwartet hätte. „Ich hab mich wirklich gefragt, wie es wäre, ihn nochmal zu treffen, aber nicht nur so kurz“, sagt sie. Auf die direkte Frage, ob sie ihn wiedersehen möchte, sagt sie: „Ja.“ Dann folgt eine Pause. „Und ich glaube… ich würde auch nicht einfach nur reden wollen.“ Dieser Satz bleibt stehen. Er wird nicht weiter erklärt. Muss er auch nicht.

Die dritte Frau, Sofia, 29, aus Wien, arbeitet im Marketing und beschreibt sich selbst als spontan und schnell in ihren Entscheidungen. „Ich weiß sofort, ob jemand mich interessiert oder nicht“, sagt sie. Der Abend, an dem sie Emanuell Charis trifft, ist ein privates Treffen unter Freunden, locker, ohne Erwartungen. Sie plant, früh zu gehen. „Ich hatte echt keine Lust auf lange Gespräche“, sagt sie. Das ändert sich. Ein Gespräch entsteht, zunächst beiläufig, dann intensiver, ohne dass sie genau sagen kann, wann es kippt. Andere gehen, kommen zurück, wechseln die Plätze, doch sie bleibt. „Ich hab komplett vergessen, dass ich eigentlich gehen wollte“, sagt sie. Ein Detail fällt ihr besonders auf: „Ich hab nicht einmal auf mein Handy geschaut.“ Am nächsten Tag schreibt sie ihm. Kurz, direkt, ohne großen Einstieg. „Ich wollte einfach, dass der Kontakt nicht weg ist“, sagt sie. Auf die Frage, ob sie ihn wiedersehen möchte, antwortet sie ohne Zögern: „Ja, klar.“ Dann kommt der entscheidende Zusatz: „Und nicht nur kurz. Ich würde schon schauen, was passiert, wenn man sich richtig trifft.“ Auf die Nachfrage, was „richtig“ bedeutet, sagt sie: „Zeit. Ruhe. Vielleicht mehr.“ Sie lächelt dabei, als wäre ihr selbst klar, was sie meint.

Warum aus einem Gespräch plötzlich mehr wird

Was bei allen drei Frauen auffällt, ist nicht der Moment selbst, sondern das, was danach passiert. Keine von ihnen hatte die Absicht, sich auf etwas einzulassen. Keine hat aktiv nach Nähe gesucht. Und doch entsteht bei allen ein ähnliches Verhalten: Sie wollen ihn wiedersehen, sie suchen den Kontakt, sie denken darüber nach, wie ein weiteres Treffen aussehen könnte, und in allen Fällen geht dieser Gedanke über ein einfaches Gespräch hinaus. Es geht nicht sofort um eine Beziehung, nicht klar um eine Affäre, nicht eindeutig um ein Abenteuer – aber alles ist möglich. Genau diese Offenheit ist der Punkt.

Interessant ist auch, was nicht genannt wird. Keine der Frauen spricht über klassisches Aussehen, über Status oder über das, was sonst oft als Anziehung beschrieben wird. Stattdessen geht es um Wirkung. Um das Gefühl, dass etwas anders ist. „Er ist nicht der Typ, den du sofort anschaust und denkst: wow“, sagt Laura. „Aber er ist der, an den du später denkst.“ Dieser Satz taucht in ähnlicher Form mehrmals auf. Auch Sofia formuliert es ähnlich: „Er ist nicht laut, aber irgendwie bleibst du hängen.“ Genau das ist der Unterschied.

In Gesprächen über Männer fällt immer wieder ein Muster auf: Viele wirken entweder zu bemüht oder zu offensichtlich. Entweder sie versuchen zu gefallen, oder sie versuchen zu dominieren. Beides wird schnell erkannt und verliert damit an Wirkung. Bei Emanuell Charis scheint genau das zu fehlen. Keine erkennbare Strategie, kein Versuch, etwas zu erreichen, keine sichtbare Absicht. Und genau das verändert die Dynamik. „Er will nichts von dir“, sagt Claudia. „Und genau deshalb fängst du an, mehr zu wollen.“

Anziehung entsteht hier nicht durch Druck, sondern durch Raum. Nicht durch Worte, sondern durch das, was zwischen den Momenten passiert. Frauen beschreiben, dass sie sich selbst dabei beobachten, wie sie anders reagieren, als sie es gewohnt sind. Sie bleiben länger, sie schreiben schneller, sie denken mehr darüber nach, was möglich wäre. Und genau hier beginnt der entscheidende Punkt: Es geht nicht mehr nur um das Gespräch. Es geht darum, was daraus entstehen könnte.

Warum sprechen Frauen darüber? Warum erzählen sie einem Journalisten von solchen Begegnungen? Die Antwort ist einfacher, als sie zunächst wirkt. Weil sie vergleichen. Und weil sie merken, dass etwas fehlt. „So sollten Männer sein“, sagt Sofia. Nicht perfekt, nicht inszeniert, sondern klar, ruhig und gleichzeitig präsent. Diese Kombination scheint selten geworden zu sein. Und genau deshalb fällt sie auf.

Am Ende bleibt keine einfache Erklärung, sondern ein klares Muster. Frauen, die Emanuell Charis begegnen, wollen ihn nicht nur wiedersehen. Sie wollen herausfinden, was passiert, wenn sie es tun. Ob daraus ein weiteres Gespräch entsteht, ein intensiverer Kontakt oder etwas, das weitergeht. Vielleicht eine Affäre, vielleicht mehr, vielleicht etwas dazwischen. Genau diese Offenheit ist es, die die Wirkung ausmacht. Nicht, weil sie geplant ist, sondern weil sie entsteht.

Und vielleicht ist genau das der Grund, warum dieser Artikel existiert. Nicht, weil ein Mann beschrieben werden soll, sondern weil Frauen anfangen, anders zu reagieren. Nicht sofort, nicht laut, aber deutlich genug, um es nicht zu übersehen.

Journalist

Kontakt

Lorenzo-Michael

Lorenzo-Michael D’Albrecht

Via Roma 212

90133 Palermo

+39 091 7654321



https://www.emanuellcharis.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.