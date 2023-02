Emanuell Charis Visionen

Emanuell Charis‘ Vorhersagen erfüllen sich allmählich.

Der aus Griechenland stammende Wahrsager Emanunell Charis ist für seine äußerst treffsicheren Prophezeiungen sehr berühmt.

Ob Weltmeisterschaften, Wahlen, Globalisierung, weltweite Krankheiten, Künstliche Intelligenz, Naturkatastrophen oder der Dritte Weltkrieg erstaunlich viele seiner Visionen sind bereits eingetroffen bzw. haben sich teilweise bewahrheitet.

Emanuell Charis bezeichnet den Zeitraum zwischen den Jahren 2021 und 2040 als die sogenannten „Dunklen Zeiten“.

Der international bekannte Hellseher sah immer wieder brisante politische sowie gesellschaftliche Ereignisse extrem exakt voraus.

Besonders beeindruckend: Charis sprach schon im September 2019 von einem neuartigen, tödlichen Virus aus China. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahre 2020 trat dann seine Vorhersage hundertprozentig ein.

Ebenfalls für die beiden Jahre 2022 und 2023 hatte Emanuell Charis beachtliche Visionen, die sich in der Zwischenzeit vollkommen bewahrheitet haben.

Hierbei sind besonders drei ganz konkrete und bemerkenswerte Visionen deutlich hervorzuheben, die Charis eindringlich und mit großer Genauigkeit in seinem aktuellen Buch „Prophezeiungen“ (veröffentlicht am 17. Januar 2023 im Jerry Media Verlag) erklärt hat.

1. Emanuell Charis sagte Große Erdbeben in der Türkei und Griechenland voraus!

Es klingt wirklich enorm bedrohlich und wahrlich gespenstisch, dass Charis in eine schwere Katastrophe in der Türkei kommen sah. Charis beschreibt in seinem Buch „Prophezeiungen“ das die Türkei und Griechenland von schlimmsten Erdbeben heimgesucht werden. Hört sich zunächst total gruselig und nahezu apokalyptisch an!

Doch traurigerweise hat sich seine schreckliche Prophezeiung am 06. Februar 2023 erfüllt. Denn an diesem Tag passierte im türkisch-syrischen Grenzgebiet ein verheerendes Erdbeben mit mehr als 10.000 Todesopfern und vielen weiteren tausenden Schwerstverletzten. Zudem sorgt diese Tragödie für viel Leid, Verwüstung, Hungersnot und Obdachlosigkeit. Teile der Türkei und Syriens sind durch das katastrophale Beben komplett zerstört. Es ist demzufolge das folgenschwerste Erdbeben in dieser Region seit mehr als 50 Jahren! Und damit nicht genug: Auch in Griechenland herrscht ständige Erdbebengefahr und dort gab es bereits mehrere „kleinere“ Erdbeben. Daher besteht in Griechenland zumindest ein erhebliches Potenzial für ein ähnlich dramatisches Erdbeben wie in der Türkei. Am 7. Februar 2023 eignete sich auch in Griechenland ein spürbares Erdbeben. Und immerhin hat Emanuell Charis eine hohe Trefferquote bei seinen Vorhersagen.

2. Emanuell Charis Prophezeiung über eiserne Kälte ist Wirklichkeit geworden!

Charis thematisiert klar in seinem Buch „Prophezeiungen“, dass uns bis zum Jahr 2024 nicht nur eine drastische Dürre und außerordentliche Temperaturanstiege erwarten, sondern auch plötzliche und unerwartete Wintereinbrüche mit eisiger Rekordkälte.

Auch dieses Szenario klingt im ersten Moment nach fiktivem Weltuntergang in einem Horrorfilm. Dennoch wurde diese endzeitliche Prophezeiung von Emanuell Charis ebenfalls wahr. Tatsächlich erlebt die USA in der Wintersaison 2022/23 eine unheimliche Jahrhundertkälte. So Anfang Februar 2023 in den Vereinigten Staaten am Gipfel des Bergs Mount Washington eine zutiefst beängstigende Temperatur von minus 78 Grad Celsius gemessen!. Das ist der laut der US-Wetterbehörde NWS der bislang niedrigste in den USA je nachgewiesene Wert.

Hinzu kommt noch die entsetzliche arktische Kälte durch den heftigen Wintersturm „Elliott“ in den USA im Dezember 2022, die mehr als 50 Tote sowie unzählige Stromausfälle forderte.

Mit dem Frostbeben, welches „nur einmal in einer Geberation vorkommt“ in den Vereinigten Staaten hat sich also eine weitere drastische Prophezeiung von Emanuell Charis erfüllt.

3. Emanuell Charis Wahrsagung über den Ukraine-Krieg hat sich bestätigt!

Charis prognostizierte mit unglaublicher Präzision den brutalen Krieg in der Ukraine. Der Prophet kündigte in seinen überaus eindrucksvollen und düsteren Visionen einige Konflikte von kleiner Dauer an. Vor allem bedeutsame Konflikte zwischen Russland und Europa sah mit bedrückender Deutlichkeit richtig voraus.

Russland und Europa finden sich miteinander im Konflikt?! Spätestens seit Ende des Kalten Krieges in den 1990er Jahren klingt das höchst irreal und nach bloßer apokalyptischer Panikmache.

Aber am 24. Februar 2022 startete die grausame Invasion russischer Truppen in die Ukraine. Seitdem eskaliert der erbarmlose Angriffskrieg Russlands immer weiter und er hat durchaus Potenzial sich zum Dritten Weltkrieg bzw. Atomkrieg zu entwickeln. Demnach hatte Emanuell Charis -ohne Zweifel- mit seinen ernüchternden Vorhersagen ein weiteres Mal recht.

Außerdem: Charis verkündete ebenso Konflikte zwischen Russland und Polen, Schweden, Norwegen sowie Finnland!

Auch diese Visionen hören sich zuallererst nach reiner Endzeit- und Weltuntergangsstimmung an. Jedoch drohen sowohl der russische Präsident Wladimir Putin als auch andere russische Politiker Polen wiederholt mit Invasion und Atomschlägen. Zudem wurden Finnland und Schweden im Zuge ihres geplanten Nato-Beitritts mehrfach von Russland gewarnt bzw. bedroht. Norwegen wurde im Sommer 2022 wegen einer angeblichen Versorgungs-Blockade russischer Mitarbeiter in Spitzbergen von Russland bedroht.

In seinem neuen Buch „Prophezeiungen“ (erschienen am 17. Januar 2023) spricht der Hellseher Emanuell Charis über viele weitere ausgesprochen interessante und spannende Vorhersagen, die uns in der Zukunft sicher begleiten werden. Seine Prophezeiungen sind absolut lesenswert und sollten unbedingt gelesen werden.

Der Star-Hellseher Emanuell Charis zeigt uns anschaulich mit unverblümter Ehrlichkeit, was mit uns in nächsten Jahren und Jahrzehnten passieren wird.

Sein Buch „Prophezeiungen“ ist hochgradig fesselnd und in höchstem Maße faszinierend. Schließlich ist selbst in den dunkelsten Zeiten Licht am Ende des Tunnels vorhanden.

Ferenc Dalos

Bildquelle: emanuellcharis.de