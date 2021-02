Emanuell Charis ist ein Hellseher und Philosoph, für seinen Blick in die Zukunft ist er weltweit bekannt

Emanuell Charis möchte anderen Menschen helfen, ihre Ziele und wünsche im Leben zu verwirklichen.

Ein Medienstar und Philosoph

Der WDR, die Bunte, Pro7, der Nachrichtensender NTV, 1LIVE oder die BILD, Deutschlands auflagenstärkste Zeitung – sie alle haben schon über Emanuell Charis geschrieben.

Er ist der Mann, dem die Stars vertrauen, bei dem sie Rat suchen und auch finden, sei es im Rahmen einer Partnerrückführung oder als Philosoph. Jeder Philosoph hat eine ganz eigene Sicht auf die Welt. Er kann anderen Menschen auch dabei helfen, ihren Horizont zu erweitern und viele Dinge anders zu sehen. Wer keine Lösung für seine Probleme findet, dem hilft Emanuell Charis, der Philosoph, die Sichtweise zu ändern, so lösen sich viele Probleme von selbst.

Vorhersage für die 59. Präsidentschaftswahl der USA und die COVID-19-Pandemie

Erst kürzlich lag der Hellseher mit zwei seiner Vorhersagen wieder richtig: Emanuell Charis’ Prognose für die 59. Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten hat sich hundertprozentig erfüllt. Schon im September 2020 hatte der begabte Hellseher den klaren Triumph Joe Bidens bei den Wahlen prophezeit.

Im September 2019 kündigte Emanuell Charis an, dass im Jahr 2020 eine Krankheit aus China die ganze Welt erschüttern wird – es würde zahlreiche Tode geben und das Leben aller Menschen weltweit würde sich radikal verändern. Auch hier lag er mit seiner Vorhersage richtig.

Vertrauenswürdig und diskret

Es versteht sich von selbst, dass ein Mann wie Emanuell Charis allergrößten Wert auf absolute Diskretion legt und dass bedingungsloser Respekt für seine Klienten sowie Vertrauenswürdigkeit das oberste Gebot sind.

Alle Informationen, die der Philosoph Emanuell Charis bekommt, behandelt er unter dem Siegel der Verschwiegenheit, kein Dritter wird jemals etwas über die Gespräche erfahren, die Emanuell Charis mit seinen prominenten Kunden führt.

Emanuell Charis bietet eine Beratung in schwierigen Lebenslagen an, die nichts mit Kristallkugeln und dem Lesen der Zukunft aus dem Kaffeesatz zu tun hat. Es ist eine Beratung, die Menschen hilft, mit den Problemen in ihrem alltäglichen Leben besser zurechtzukommen.

Hellseher Emanuell Charis.

Kontakt

Emanuell Charis

Emanuell Charis

Grafenberger Allee 277-287 A

40237 Düsseldorf

015208582847

emanuellcharis@agiogeos.de

https://www.emanuellcharis.de/