Elske Ludewig ist neue Geschäftsführerin der eresult GmbH

Elske Ludewig wird zweite Geschäftsführerin neben Martin Beschnitt und löst damit Thorsten Wilhelm ab.

Gründer und bisheriger Geschäftsführer Thorsten Wilhelm beendet seinen festen Dienstvertrag mit der eresult GmbH und übergibt die Geschäftsführung an Elske Ludewig. Damit ist sie seit 01.01.2022 zweite Geschäftsführerin neben Martin Beschnitt. Nach 21 Jahren wird Thorsten Wilhelm in der Rolle des mitarbeitenden Gesellschafters weiterhin für eresult wirken, unterstützen und beraten. Er ist sehr dankbar, dass dieser Übergang so reibungslos von statten ging. Neben eresult und dem Missionieren für UX Design, wird sich Thorsten Wilhelm nun verstärkt den Themen Coworking & mobiles Arbeiten widmen.

Der Nachfolgeprozess wurde über mehrere Jahre vorbereitet und alle Aufgaben wurden sorgfältig übergeben. Für die Mitarbeitenden und für die Kund*innen und Partner*innen ändert sich durch den Wechsel nichts. Elske Ludewig ist bereits seit 14 Jahren im Unternehmen und wird sich weiterhin vor allem um interne Prozesse und das Personalmanagement kümmern.

„Ich freue mich sehr, dass mit der formellen Berufung nun der letzte Schritt auf dem Weg zur Nachfolge in der Geschäftsführung gegangen wurde. Wir haben uns mit der Nachfolge viel Zeit gelassen und dadurch auf allen Seiten Sicherheit und Vertrauen erzeugen können. Ich bedanke mich bei den Gesellschaftern für ihr Zutrauen und ihr Fürsprechen. Die nächsten Jahre werden sehr spannend und ich freue mich auf alle anstehenden Herausforderungen. Mit solch einem tollen Team im Rücken ist es eine wunderbare Aufgabe, das Unternehmen in eine positive Zukunft zu führen“, so Ludewig.

Die eresult GmbH ist eine führende Full-Service Agentur im Bereich Usability und User Experience und bereits seit 2000 in der Branche etabliert. In unserem 35 Mitarbeiter*innen starken Team analysieren, konzipieren, designen und optimieren wir zusammen mit unseren Kund*innen an unseren 5 deutschen Standorten (Göttingen, Hamburg, Köln, Frankfurt/Main und München) neue wie bestehende interaktive Anwendungen. Wir testen für zahlreiche namhafte Kund*innen Websites, Webshops, Intranets, Apps sowie Systeme aus den Bereichen Software, Unterhaltungselektronik, Automotive und Medizingeräte.

Kontakt

eresult GmbH

Stefanie Peters

Von-Werth-Straße 37

50670 Köln

+49 40 36 166 7985

stefanie.peters@eresult.de

https://www.eresult.de/

