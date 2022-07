ELSEVIER veröffentlicht Sobotta Atlas der Anatomie in 25. Auflage inkl. 6 Monate kostenfreier Zugriff zu 3D-Anatomie-App Complete Anatomy

München, 21. Juli 2022 – Elsevier, ein weltweit führender Anbieter von Forschungspublikationen und Informationsanalytik in den Bereichen von Wissenschaft und Gesundheit, veröffentlicht die 25. Jubiläumsauflage des Sobotta Atlas der Anatomie.

Der Sobotta-Atlas bietet mit über 100 Jahren Erfahrung in 25 Auflagen naturgetreue anatomische Abbildungen in höchster Qualität, gezeichnet nach echten Präparaten. Das garantiert Studierenden die beste Vorbereitung auf Präparierkurs und Testate. Sobotta setzt den Fokus auf das Wesentliche – und ist dabei absolut vollständig. Jede noch so kleine Struktur ist nach neuestem Wissensstand aufbereitet und im Atlas zu finden. Prüfungsrelevante Themen und Beispielfragen aus mündlichen Anatomieprüfungen zeigen, worauf es im Studium ankommt.

Der Sobotta-Atlas ist der optimale Lernatlas für das Medizinstudium, vom ersten Semester bis in die Klinik. Fallbeispiele zeigen den Weg und schulen das klinische Verständnis. Klinische Themen und Exkurse in die Funktionelle Anatomie motivieren und geben wertvolle Informationen für die spätere ärztliche Tätigkeit.

Das Sobotta Lernpaket im eleganten Schuber bietet das komplette anatomische Wissen für das Medizinstudium. Im Lernpaket enthalten:

– Band 1: Allgemeine Anatomie und Bewegungsapparat

– Band 2: Innere Organe

– Band 3: Kopf, Hals und Neuroanatomie

– 6 Monate kostenloser Zugriff auf die 3D-Anatomie App Complete Anatomy (Angebot freibleibend)

– Zusätzlich im Sobotta Lernpaket enthalten sind die Lerntabellen Muskeln, Gelenke und Nerven. So wird das Lernen von Ursprung – Ansatz – Innervation – Funktion für Studierende fast zum Kinderspiel. Alle Muskeln des menschlichen Körpers sind in 60 Tabellen systematisch aufbereitet.

– Sobotta Poster-Collection mit acht exklusiven Lernpostern zur Anatomie vervollständigen das Lernpaket. Die Poster eignen sich perfekt zum intuitiven Lernen oder als attraktive Eyecatcher für die eigenen vier Wände. Jedes Poster ist einseitig bedruckt und ausführlich in lateinischer Nomenklatur beschriftet. Die Poster Collection enthält vier Poster im Großformat (58 x 135 cm), welche die weibliche und männliche Muskulatur von ventral und dorsal zeigen, sowie vier Premiumbilder (Din A3) aus dem Sobotta Atlas, worauf Skelett, Herz, seitliche Kopfregion sowie Gefäßversorgung der Sehbahn abgebildet sind.

Anatomie Lehren in 3D – Tradition trifft die Zukunft

Die international mehrfach ausgezeichnete 3D-Anatomie-App Complete Anatomy ist die perfekte Ergänzung zum Sobotta-Anatomieatlas! 6 Monate kostenloser Zugang zu Complete Anatomy ist im Sobotta Lernpaket inkludiert (Angebot freibleibend). Durch die Kombination des Atlas und der 3D-Anatomie-App Complete Anatomy wird das Anatomiestudium optimiert. Der Sobotta-Atlas zeigt einzigartige, naturgetreue Bilder, optimal für Präparierübungen. Er bietet den Überblick, erleichtert das Erlernen von Körperstrukturen, der physiologischen Aspekte und klinischen Bezüge. Complete Anatomy folgt dem Aufbau eines klassischen Anatomie Atlas und hilft, den Lernstoff zu visualisieren.

Elsevier ist ein globales Unternehmen für Informationsanalytik, das sich auf Wissenschaft und Gesundheit spezialisiert hat. Seit über 140 Jahren arbeiten wir mit der Forschungswelt zusammen, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln und zu verifizieren. Wir haben uns dazu verpflichtet, diese Genauigkeit auf unsere Plattformen zu übertragen: Elsevier bietet mit den Plattformen ScienceDirect, Scopus, SciVal, ClinicalKey und Sherpath unterschiedliche digitale Lösungen und Tools in den Bereichen strategisches Forschungsmanagement, F & E, klinische Entscheidungsunterstützung und berufliche Bildung. Elsevier veröffentlicht über 2.500 digitalisierte Journale, darunter The Lancet and Cell, 39.000 E-Book-Titel und viele berühmte Nachschlagewerke, darunter Gray’s Anatomy und Sobotta. Elsevier gehört zu RELX, einem globalen Anbieter von informationsgestützten Analyse- und Entscheidungstools für professionelle und geschäftliche Kunden. www.elsevier.com/de-de

Firmenkontakt

Elsevier GmbH

Patrick Scheidt

Bernhard-Wicki-Str. 5

80636 München

089/5383-0

presse@elsevier.com

http://www.elsevier.com/de-de/

Pressekontakt

Elsevier GmbH

Sarah Matiasek

Bernhard-Wicki-Str. 5

80636 München

089/5383-0

presse@elsevier.com

http://www.elsevier.com/de-de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.