Eloxierte KRAUSE Leitern:

Langlebigkeit und Qualität durch innovative Oberflächenveredelung

Eloxierte Leitern bieten durch ihre optimierten Materialeigenschaften eine hervorragende Lösung für den professionellen Einsatz in Handel, Handwerk, Industrie und Baugewerbe. Durch ihre saubere Oberfläche und ihre erhöhte Korrosions- und Verschleißbeständigkeit sind sie in vielen Anwendungsbereichen eine beliebte Wahl. Insgesamt bietet die Eloxierung von Leitern eine Vielzahl von Vorteilen, die sie zu einer attraktiven Option für Anwender in verschiedenen Branchen machen. Ihre saubere Oberfläche, ihre hohe Widerstandsfähigkeit und ihre Anpassungsfähigkeit machen sie zu einer zuverlässigen und langlebigen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Das Eloxal-Verfahren: Chemische Umwandlung für höchste Widerstandsfähigkeit

Das Eloxal-Verfahren (Kurzform für Elektrolytische Oxidation von Aluminium) ist ein Verfahren der Oberflächentechnik, bei dem durch anodische Oxidation eine schützende Oxidschicht auf Aluminium erzeugt wird. Im Gegensatz zu galvanischen Verfahren wird die Schutzschicht nicht aufgebracht, sondern entsteht durch Umwandlung der obersten Metallschicht in ein Oxid bzw. Hydroxid. Dabei bildet sich eine 5 bis 25 Mikrometer dünne Schicht, die das Material vor Korrosion schützt – im Vergleich dazu ist die natürliche Oxidschicht des Aluminiums nur wenige Nanometer dick. Die Schichtdicke variiert je nach Anwendung:

-5-10 Mikrometer: Geeignet für den Innenbereich.

-15-20 Mikrometer: Ideal für Außenanwendungen.

-Bis zu 25 Mikrometer: Für extreme Bedingungen wie in Industriegebieten oder an Meeresküsten.

Diese Veredelung macht das Aluminium widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und mechanische Beanspruchung. Zudem bietet die Oxidschicht durch ihre geschlossene Struktur Schutz vor Schmutz und ist leicht zu reinigen.

Vorteile eloxierter Leitern gegenüber unbehandeltem Aluminium

Eloxierte Aluminiumleitern bieten gegenüber unbehandelten Leitern entscheidende Vorteile in Bezug auf Funktionalität, Langlebigkeit und Ästhetik.

Ein wesentlicher Vorteil ist der hervorragende Korrosionsschutz. Die beim Eloxal-Prozess entstehende Oxidschicht schützt die Aluminiumoberfläche dauerhaft vor Feuchtigkeit, salzhaltiger Luft und chemischen Substanzen. Diese Eigenschaft macht eloxierte Leitern besonders geeignet für den Einsatz in feuchter Umgebung oder in Bereichen mit aggressiven Umwelteinflüssen, wie z. B. in Küstennähe oder in industriellen Produktionsanlagen.

Ein weiterer Vorteil liegt in der erhöhten Oberflächenhärte. Eloxiertes Aluminium ist deutlich widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchungen wie Kratzer oder Abrieb. Gerade im Arbeitsalltag, etwa auf Baustellen oder in der Industrie, wo Leitern häufig bewegt oder belastet werden, erweist sich die Robustheit eloxierter Holme als deutlicher Mehrwert. Dies verlängert nicht nur die Lebensdauer der Leiter, sondern minimiert auch den Wartungsaufwand.

Die Griffsicherheit und Haptik von eloxierten Leitern trägt entscheidend zur Benutzerfreundlichkeit bei. Die glatte Oberfläche fühlt sich angenehm an und bleibt auch unter schwierigen Bedingungen wie Nässe oder Verschmutzung rutschfest. Das erhöht nicht nur den Bedienkomfort, sondern auch die Arbeitssicherheit – ein zentraler Aspekt in jedem professionellen Arbeitsumfeld.

Darüber hinaus punkten eloxierte Aluminiumleitern durch ihre ansprechende Ästhetik. Die matte oder glänzende Oberfläche wirkt hochwertig und professionell, was sie besonders für den Einsatz in repräsentativen Umgebungen wie Messebau, Ladenbau oder modernen Büros prädestiniert. Die optische Gestaltung kann zudem durch Farbvariationen an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.

Ein oft übersehener Vorteil ist die Sauberkeit eloxierter Aluminiumoberflächen. Durch die geschlossene und glatte Struktur der Eloxalschicht ist die Oberfläche weniger anfällig für Verschmutzungen wie Staub, Öl oder Fett. Solche Stoffe haften schlechter, was die Reinigung erheblich erleichtert. Gerade bei häufiger Benutzung bleibt die Leiter optisch gepflegt und hygienisch. Ein weiterer Vorteil hinsichtlich der Sauberkeit betrifft die Hände der Benutzer. Im Gegensatz zu unbehandeltem Aluminium, das bei intensiver Nutzung oft schwarze Rückstände hinterlässt, bleiben die Hände bei eloxierten Leitern sauber. Das macht sie ideal für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen wie Apotheken, Lebensmittelgeschäften oder Krankenhäusern. Auch in Umgebungen, in denen Verpackungen oder Oberflächen sauber bleiben müssen – beispielsweise im Einzelhandel – sind eloxierte Leitern die perfekte Wahl.

Schließlich zeichnet sich das Eloxal-Verfahren durch eine bemerkenswerte Nachhaltigkeit aus. Es handelt sich um ein umweltfreundliches Verfahren, bei dem keine giftigen Rückstände entstehen. Das Aluminium bleibt vollständig recyclebar, was nicht nur ökologische Vorteile bietet, sondern auch den Anforderungen an moderne, nachhaltige Produktionsprozesse entspricht. Eloxierte Leitern sind daher eine sinnvolle Investition für alle, die Wert auf langlebige, sichere, hygienische und optisch ansprechende Arbeitsmittel legen.

Eloxierte KRAUSE-Leitern: Perfekt für anspruchsvolle Einsätze

Mit den eloxierten Produkten bietet KRAUSE eine Auswahl an Leitern und Tritten, die hohe Qualität, Langlebigkeit und Funktionalität vereinen. Die Modelle sind speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen Sauberkeit, Stabilität und Komfort im Vordergrund stehen.

Stufen-StehLeitern Securo und SePro S

Die einseitig begehbaren Stufen-StehLeitern Securo und SePro S vereinen durchdachte Sicherheitsfunktionen mit hohem Komfort. Beide Modelle verfügen über ergonomisch geformte Sicherheitsbügel mit integrierten Ablageflächen, die Platz für Werkzeuge, Kabel und Eimer bieten. Die eloxierten Holme sind leicht zu reinigen und verhindern das Verschmutzen der Hände – ideal für hygienisch anspruchsvolle Umgebungen.

Die Securo überzeugt durch eine 250 mm tiefe Aluminium-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen und sechsfach vernieteten Stufen-/Holmverbindungen für hohe Stabilität. Die 125 mm tiefen, rutschhemmenden Sicherheitsstufen sorgen für einen sicheren Auf- und Abstieg, die rutschhemmenden Sicherheits-Fußkappen für einen festen Stand.

Die SePro S ist das High-End-Modell und bietet zusätzlich eine hochfeste, verbördelte Stufen-/Holmverbindung und eine 260 mm tiefe Aluminium-Plattform mit Gerstenkorn-Profilierung für maximale Rutschhemmung. Die 80 mm tiefen V-Stufen mit Anti-Rutsch-Profil erhöhen den Komfort, während stabile Metall-Gelenkverbindungen für Sicherheit und Langlebigkeit sorgen.

Stufen-DoppelLeiter SePro D

Die SePro D ist beidseitig begehbar und ideal für Arbeitsbereiche, die einen flexiblen Zugang erfordern. Sie zeichnet sich durch eine 250 mm tiefe obere Ablagefläche aus, die zusätzlichen Stauraum bietet. Die hochfeste, verbördelte Stufen-/Holmverbindung sorgt für eine besonders robuste Konstruktion, während die groß dimensionierten Fußkappen sicheren Stand und Bodenschonung gewährleisten. Die eloxierten Holme erleichtern die Reinigung und verhindern Verschmutzungen, was die SePro D auch für sensible Einsatzbereiche interessant macht.

Doppel-KlappTritt Treppy

Der Treppy ist ein kompakter, leichter Aluminium-Tritt mit einer Standfläche von 350 x 200 mm für sicheren Stand bei Arbeiten in geringer Höhe. Dank seiner eloxierten Holme bleibt er nicht nur sauber, sondern ist auch leicht zu reinigen, was ihn zur perfekten Wahl für Anwendungen in Hygienebereichen macht. Die stabilen Metall-Gelenkverbindungen und die integrierte Klappsperre garantieren einen sicheren Einsatz. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich zudem platzsparend verstauen.

Mit den eloxierten Modellen bietet KRAUSE für jede Arbeitssituation die passende Lösung – ob im Haushalt, im Handwerk oder in der Industrie. Eloxierte Leitern überzeugen durch ihre Kombination aus Langlebigkeit, Pflegeleichtigkeit und professioneller Optik. Sie sind die ideale Wahl für Anwender, die Wert auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit legen.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

