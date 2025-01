ELORA Fashion: Pret-à-porter Frühjahrskollektion 2025 und das exklusive Beraterinnen Netzwerk in Deutschland

ELORA Fashion setzt mit ihrer neuen Pret-à-porter Frühjahrskollektion 2025 ein starkes Zeichen

Die renommierte französische Marke ELORA Fashion setzt mit ihrer neuen Pret-à-porter Frühjahrskollektion 2025 ein starkes Zeichen für moderne Eleganz und verantwortungsbewusstes Design. Die exklusive Kollektion, die erstmals auf einer spektakulären Fashionshow in Berlin präsentiert wurde, ist ab sofort Damen und Herren erhältlich. Unterstützt wird das Einkaufserlebnis durch die ELORA Fashion & Style Expertinnen, die mit individueller Beratung für jeden Stilwunsch zur Seite stehen.

Nachaltigkeit im Fokus

Die Pret-à-porter Frühjahrskollektion 2025 wurde vollständig unter Berücksichtigung nachhaltiger Produktionsstandards entwickelt. Vom Einsatz biologischer Materialien über ressourcenschonende Herstellungsprozesse bis hin zur Zusammenarbeit mit fair arbeitenden Produktionspartnern – jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um die Umweltbelastung zu minimieren.

„Unsere Kundinnen und Kunden möchten sich nicht nur stilvoll kleiden, sondern auch Verantwortung für die Umwelt übernehmen. Mit der neuen Frühjahrskollektion zeigen wir, dass Mode und Nachhaltigkeit perfekt miteinander harmonieren können“, erklärt Yves Duplatre, Gründer, Vorsitzender, Chief Executive Officer, Präsident und stellvertretender Generaldirektor und General Manager von ELORA.

Vielfalt und Eleganz

Die Kollektion umfasst vielseitige Designs, die sich durch klare Linien, zeitlose Eleganz und natürliche Farbtöne auszeichnen. Von fließenden Kleidern und raffinierten Hosenanzügen bis hin zu alltagstauglichen Basics – jedes Kleidungsstück wurde mit dem Ziel entworfen, lange Freude zu bereiten.

Besonders hervorzuheben sind die verwendeten Materialien: Bio-Baumwolle, recycelte Stoffe und innovative, umweltfreundliche Textilien bilden die Grundlage für die Kollektion. Zudem legt ELORA besonderen Wert auf langlebige Qualität, um einen Beitrag gegen Fast Fashion zu leisten.

Die verwendete Bio-Baumwolle wird ohne den Einsatz von Pestiziden, synthetischen Düngemitteln oder chemischen Entlaubungsmitteln angebaut. Das bedeutet nicht nur weniger Umweltverschmutzung, sondern auch, dass keine Rückstände dieser Chemikalien auf den Stoffen verbleiben. „Für unsere Haut ist das ein echter Vorteil: Bio-Baumwolle ist hypoallergen und besonders sanft, was sie ideal für empfindliche Haut macht. Menschen, die zu Hautreizungen oder Allergien neigen, profitieren von der natürlichen Reinheit dieser Fasern“, dazu Yves Duplatre.

Elora Fashion: Modeberatung neu gedacht – direkt vor Ort, ohne Ladengeschäfte

ELORA Beraterinnen jetzt auch in Deutschland

Mit großer Freude gibt ELORA den Start seines Beraterinnen-Netzwerks in Deutschland bekannt. Kundinnen können sich ab sofort von speziell geschulten ELORA Beraterinnen vor Ort persönlich und individuell beraten lassen.

„Unsere Beraterinnen sind das Herzstück unserer Marke. Sie ermöglichen eine persönliche Verbindung zu unseren Kundinnen und helfen dabei, die besten und nachhaltigsten Entscheidungen zu treffen – sowohl modisch als auch im Hinblick auf die Umwelt“, sagt Yves Duplatre.

Das Netzwerk der Beraterinnen ermöglicht es ELORA, den direkten Kontakt zu Kundinnen und Kunden zu stärken und die einzigartige Qualität und Philosophie der Marke in Deutschland erlebbar zu machen, denn Elora Fashion geht neue Wege in der Modewelt: Statt auf klassische Ladengeschäfte setzt das Unternehmen auf persönliche Beratung durch erfahrene Beraterinnen direkt vor Ort. Dieser innovative Ansatz bietet Kundinnen die Möglichkeit, Mode in einer persönlichen Atmosphäre zu entdecken – individuell abgestimmt und bequem.

Persönlicher Service im Fokus

Im Mittelpunkt steht die direkte Betreuung. Elora Fashion arbeitet mit einem Netzwerk von Modeberaterinnen, die ihre Kundinnen individuell und professionell beraten. Diese setzen auf persönliche Termine – ob zu Hause, bei einer privaten Modenschau mit Freundinnen oder in einem anderen Wohlfühlumfeld. Hierbei geht es nicht nur um die perfekte Passform, sondern auch darum, den individuellen Stil der Kundinnen hervorzuheben.

Flexibilität statt feste Standorte

Die Entscheidung, keine Ladengeschäfte zu betreiben, unterstreicht das flexible Konzept des Unternehmens. Ohne teure Ladenmieten kann Elora Fashion sich voll auf die Qualität der Produkte und den Service konzentrieren. Gleichzeitig sparen die Kundinnen Zeit, da die Beratung dort stattfindet, wo sie sich wohlfühlen – ohne den Stress von vollen Einkaufszentren oder Warteschlangen.

Nachhaltigkeit und persönliche Beziehungen

Elora Fashion legt Wert auf eine nachhaltige Herangehensweise. Durch die gezielte Beratung wird Überkonsum vermieden, da die Kundinnen genau die Teile auswählen, die wirklich zu ihnen passen. Zudem entsteht durch die enge Zusammenarbeit mit den Beraterinnen eine persönliche Bindung, die weit über den anonymen Kauf im Geschäft hinausgeht.

Mode für jeden Anlass

Das Sortiment von Elora Fashion reicht von eleganten Abendgarderoben über alltagstaugliche Basics bis hin zu besonderen Accessoires. Die Modeberaterinnen sind geschult, aus diesem Angebot die perfekten Kombinationen zu finden – für jede Kundin und jeden Anlass.

Mit ihrem Ansatz zeigt Elora Fashion, wie moderne Modeberatung aussehen kann: flexibel, individuell und nah am Menschen.

Verantwortung und Zukunft

ELORA Fashion hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Modeindustrie in eine nachhaltigere Richtung zu lenken. Mit der Pret-à-porter Frühjahrskollektion 2025 und dem Ausbau des Beraterinnen-Netzwerks setzt das Unternehmen ein Zeichen für Veränderung und inspiriert Kundinnen, Teil dieser Bewegung zu werden.

