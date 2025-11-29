ELORA Fashion präsentiert die neue Herbst-/Winterkollektion 2025/2026 – Zeitgemäße Pret-à-Porter-Mode für jede Frau

ELORA Fashion präsentiert die neue Winterkollektion 2025/2026

Der Herbst ist da – und mit ihm die brandneue Herbst-/Winterkollektion 2025/2026 von ELORA Fashion. Wenn die Tage kürzer und kälter werden, sorgt ELORA für warme, trendbewusste Outfits, die jede Frau perfekt kleiden.

Die neue Pret-à-Porter-Kollektion steht für moderne Eleganz, Mut zu Farbe und Mode für alle – von Größe 32 bis 52. ELORA Fashion bleibt seiner Philosophie treu: Mode, die inspiriert, begeistert und jeder Frau schmeichelt.

In dieser Saison zeigt sich ELORA besonders vielseitig:

Neue Tuniken und Hosen in den schönsten herbstlichen Farben bringen frischen Schwung in den Kleiderschrank. Inspiriert von den größten Pret-à-Porter-Marken, präsentiert ELORA mutige Designs und raffinierte Details – von Tönen in Blau, Rosa, Schwarz oder Weiß bis hin zu ausdrucksstarken Mustern und Stoffen.

Die Blusen und Hemden der Kollektion überraschen mit Krawattenkragen, Indianermustern, Stickereien oder Lochmustern in Khaki und Schwarz. Auch Rüschenblusen mit Schoko-Print sowie viktorianisch inspirierte Designs verleihen dem Herbstlook eine elegante Note.

Ein echtes Highlight sind die neuen Hosenmodelle, die mit Passform, Komfort und trendigen Farben überzeugen. Ergänzt wird das Sortiment durch Mäntel und Jacken, die Wärme und Stil perfekt vereinen.

Besonders wichtig: Alle Kleidungsstücke sind ökozertifiziert und nachhaltig produziert. ELORA setzt damit ein starkes Zeichen für umweltbewusste Mode und verantwortungsvolle Produktion – ohne Kompromisse bei Qualität, Design oder Tragekomfort. Einige Modelle zeigen dabei sogar mit Tiger- oder Leopardenprints eine mutige, selbstbewusste Note.

Abgerundet wird die Kollektion durch eine Auswahl an stilvollen Accessoires – darunter neue Taschen, Gürtel und viele weitere modische Highlights.

Mit der Herbst-Winterkollektion 2025/2026 beweist ELORA Fashion einmal mehr: Mode, Nachhaltigkeit und Trendbewusstsein gehören zusammen – und jede Frau kann ihren individuellen Stil selbstbewusst zeigen.

ELORA Fashion steht für moderne, tragbare Mode mit Charakter – inspiriert von internationalen Laufstegen, designt für Frauen, die wissen, was sie wollen. Von Größe 32 bis 52 bietet ELORA aktuelle Trends, perfekte Passformen und nachhaltig produzierte Qualität.

Über ELORA Fashion

ELORA Fashion steht für innovative Mode, die Stil und Nachhaltigkeit miteinander vereint. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Transparenz und verantwortungsvoller Produktion hat sich die Marke als Vorreiter in der nachhaltigen Modebranche etabliert. Durch ein wachsendes Netzwerk von Beraterinnen bringt ELORA nun auch in Deutschland persönliche Beratung und nachhaltige Mode zusammen. Yves Duplatre ist Gründer, Vorsitzender, Chief Executive Officer, Präsident und stellvertretender Generaldirektor und General Manager von ELORA.

