Elling Motoryachten

das ist das Motto des Boote und Yachten Anbieter Mare Handelsgesellschaft für Boote und Yachten in Mannheim.

Der Anbieter führt sämtliche Ausführungen der bekannten,edlen und luxuriösen Marke Elling. Hier wählen Sie zwischen einer:

Elling E 3 Yacht E 3

Elling E 4 Yacht E 4

Elling E 6 Yacht E 6

Die hochseetauglichen Ellings ( E 3, E 4, E 6 ) bieten einen hohen Komfort und vorallem Sicherheit. Zum Beispiel ist die Elling E 6 mit dem Seakeeper System ausgestattet was eine sichere und komfortable Fahrt ermöglicht. Sie erreicht aufgrund ihrer Beschaffenheit und Merkmale transatlantische Reichweite. Durch ihre Möglichkeit des klappbaren Geräteträger-(Bügel) die Flüsse und Seen zu befahren.

Auch andere Modelle wie die E 3 und E 4 bieten was sie versprechen:

Sicherheit ist für die heutigen Bootseigner das A und O – Elling Motor yacht en E 3 und E 4 welche mit einem hohen Maß an Sicherheit gebaut werden, finden schnell Interessenten . Beide Modelle, die E 3 und die E 4 haben die CE Klassifizierung A Ozean. Dieses Konzept wird durch

weitere Sicherheitsaspekte in der E 3 und E 4 sinnvoll ergänzt. Zu diesen Aspekten gehört bei der E 3 und E 4:

Der Rumpf ist aus einem Stück gefertigt und wird zusätzlich mit Twaron verstärkt. Twaron ist eine Aramitfasser welche bei Schusssicheren Westen zum Einsatz kommt, dies verleiht dem Rumpf eine 5-mal höhere Festigkeit wie ein vergleichbarer Rumpf aus Stahl. Die Bootseigner sind hiermit besser geschützt gegen Treibgut, Grundberührung und Kollisionen.

Sollte ein Eigner in harte See kommen und die Kontrolle über sein Schiff verlieren, ist jede Elling konstruiert, dass sie durchkentert d.h eine Elling Motoryacht richtet sich automatisch auf. Dies regelt der tiefe Schwerpunkt, die doppelverglasten Fenster bei der E 3, E 4 und E 6 und das pneumatisch verriegelte Schiebedach. Dies haben wir am 29.März 2014 mit einer Elling E 4 mittels Kranen im Beisein der Internationalen Fachpresse, vieler Elling Eignern und Interessenten vorgeführt. Alle Anwesende waren begeistert und der Meinung das ist “Sicherheit durch bewusste intelligente Konstruktion und Technik”

Geschwindigkeit ist ebenfalls ein nicht zu unterschätzender Sicherheitsaspekt. Eine Elling Motor yacht weicht jeder Gefahr zügig und schnell aus. Man erreicht einen geschützten Hafen deutlich früher als ein Verdränger der im Schnitt 8 kn läuft – eine Elling ist bis zu 20 kn schnell! Diese Fahrdynamik ist ebenfalls auf schnell fliesenden Flüssen wie z. B. dem Rhein von Vorteil da sie einem ermöglicht zügig und gefahrlos die Berufsschifffahrt zu überholen.

Der Anbieter MARE bietet noch mehr. Muss es immer eine neue Yacht sein. NEIN. Auch gebrauchte Elling Yachten bieten den gleichen Komfort und Luxus.

E 3 Yacht (en), Boote, Neu, gebraucht

Anbieter für Neu und Gebrauchtboote

Spezialisiert auf Elling Yachten

Seekeeper System

Probefahrten

