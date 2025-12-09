Elkem verbessert das Lieferantenmanagement mit Ivalua und PwC, um Risiken effektiv zu steuern und ESG-Fortschritte voranzutreiben

Ivalua ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, hat bekannt gegeben, dass Elkem, ein weltweit führender Anbieter von hochentwickelten Materialien auf Siliziumbasis, sein Lieferantenmanagement erfolgreich mit der Ivalua-Plattform verbessert hat. Die Umsetzung erfolgte mit Unterstützung von PwC.

Elkem wurde 1904 gegründet und entwickelt Silikone, Siliziumprodukte und Kohlenstofflösungen. Mit weltweit über 7.200 Mitarbeitern an 30 verschiedenen Standorten und 600 Mitarbeitern in 14 Forschungs- und Entwicklungszentren ist Elkem seit 2018 an der Osloer Börse notiert und Teil des OBX® ESG-Indexes, der Norwegens führende Unternehmen für ihre Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) auszeichnet. Im Jahr 2024 erzielte Elkem einen Umsatz von 33 Milliarden NOK (ca. 2,8 Mrd. Euro).

Ziele: Zentralisierung und Standardisierung für effektives Risikomanagement

Zuvor führte ein dezentrales System zu einer Fragmentierung der Prozesse, inkonsistenten Interaktionen mit Lieferanten und Schwierigkeiten bei der Umsetzung der ESG-Ziele in die Praxis. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, suchte Elkem nach einer Lösung, um Lieferanteninformationen zu zentralisieren, Lieferantenmanagementprozesse zu standardisieren und die ESG-Leistung zu beschleunigen. Darüber hinaus ist Elkem mit einem jährlichen Einkauf von rund 2 Millionen Tonnen Rohstoffen in einer Branche tätig, in der die Transparenz und Zusammenarbeit mit Lieferanten für ein effektives Risikomanagement unerlässlich sind.

Elkem: „Kunden erwarten Transparenz, die die Ivalua-Plattform ermöglicht sie.“

„Wir können die Verantwortung für ESG nicht auslagern. Unsere Kunden und Stakeholder erwarten Transparenz und Rückverfolgbarkeit, damit sie uns vertrauen können. Die Ivalua-Plattform ermöglicht es uns, ESG in die Praxis umzusetzen: Wir wissen, wer unsere Lieferanten sind, können Beziehungen einfach dokumentieren, die Leistung bewerten und Fortschritte vorantreiben“, sagte Deborah Ossenkamp, Qualitätsmanagerin für Rohstoffe bei Elkem.

Ivaluas SRPM als zentrale Quelle für Lieferantendaten

Durch die Implementierung der Supplier Relationship and Performance Management (SRPM)-Lösung von Ivalua, die nahtlos in zwei bestehende ERP-Systeme und eine Risikobewertungslösung eines Drittanbieters integriert ist, verwaltet Elkem nun seinen gesamten Lieferantenlebenszyklus mit mehreren tausend Lieferantendatensätzen.

Ivalua fungiert als zentrale Quelle für Lieferantendaten:

– Doppelte Lieferantendatensätze werden automatisch erkannt und verhindert.

– Ein standardisierter Registrierungs- und Qualifizierungsprozess gewährleistet Konsistenz.

– Alle Lieferantendokumente werden an einem Ort gespeichert, sodass sie leicht zu finden und zu prüfen sind.

– Leistung, Risiko und Compliance werden über konfigurierbare Fragebögen verfolgt.

„Ivalua die beste Lösung für Elkem“

„Ivalua war die beste Lösung für Elkem, da es sowohl die von uns benötigte Flexibilität als auch die Struktur bot, um unsere Lieferantenmanagementprozesse zu konsolidieren und zu optimieren. Ich bin stolz darauf, dass wir nun 100 Prozent unserer Lieferanten in einem einzigen System haben, das uns eine einheitliche, transparente Übersicht mit klaren Daten bietet, die Silos aufbricht und eine stärkere Zusammenarbeit fördert“, so Emilie Genin, Procurement Manager bei Elkem.

Transformation gelungen durch Change Management und Einbindung der Stakeholder

Über die Technologie hinaus basierte der Transformationserfolg von Elkem auf einem starken Change Management und der Einbindung der Stakeholder. Die offene Kommunikation mit Lieferanten und Anwendern unterstrich den Wert und die Wirkung der Ivalua-Lösung. Ein Kunde von Elkem Microsilica sagte: „Ivalua ist ein erstklassiges System.“

„Die Unterstützung von Elkem bei dieser Transformation ging über die reine Implementierung von Technologie hinaus. Es ging darum, Menschen, Daten und Prozesse funktionsübergreifend aufeinander abzustimmen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen bereit war, den Wandel vollständig anzunehmen“, sagte Kristin Berrum, Director bei PwC.

„Die Entwicklung von Elkem ist ein perfektes Beispiel dafür, wie ein Unternehmen mit strengen Anforderungen an die Lieferkette Technologie zu seinem Vorteil nutzen und den vollen Wert des Lieferantenmanagements und der Zusammenarbeit ausschöpfen kann. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Elkem und PwC“, sagte Henrik Nyberg, Sales Director für Nordeuropa bei Ivalua.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und mit KI-Agenten unterstützten Spend-Management-Lösungen. Unsere durchgängige Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

