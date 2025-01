Elke Müllers Compass meistert komplexe Relocation-Aufgabe

Elke Müller meistert mit ihrem Team von Compass international die Entsendung von 120 Fachkräften nach Süddeutschland mit flexiblen Lösungen.

In einem beeindruckenden Projekt hat die compass international GmbH erneut ihre Expertise im Relocation-Management unter Beweis gestellt. Im Auftrag eines langjährigen internationalen Kunden organisierte das Team unter der Leitung von Geschäftsführerin Elke Müller die Entsendung von 120 Mitarbeitenden aus verschiedenen Ländern an einen Produktionsstandort in einer ländlichen Region Süddeutschlands. Trotz der komplexen Rahmenbedingungen gelang es, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und das Projekt erfolgreich umzusetzen.

„Dieses Projekt war eine außergewöhnliche Herausforderung. Unsere Aufgabe bestand nicht nur darin, Wohnraum zu finden, sondern auch eine umfassende Integration der Mitarbeitenden sicherzustellen – und das in einem engen Zeitrahmen“, erläutert Elke Müller. „Die Flexibilität unseres Teams und die starke Vernetzung vor Ort waren entscheidend für diesen Erfolg.“

Die größte Hürde bestand darin, in einer beliebten Urlaubsregion geeigneten Wohnraum für 120 Personen zu finden. Durch intensive Bemühungen, darunter Anzeigen in der regionalen Presse und Gespräche mit Behörden, konnte letztlich ein leer stehendes Hotel angemietet werden. Das Hotel bot die benötigte Kapazität, jedoch ohne klassischen Hotelbetrieb. Gemeinsam mit dem Kunden und dem Hotelmanagement wurde das Umfeld so gestaltet, dass sich die Mitarbeitenden trotz der besonderen Umstände wohlfühlen konnten.

Um den Alltag der internationalen Mitarbeitenden zu erleichtern, wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Ein Shuttlebus brachte die Beschäftigten nicht nur zur Arbeit, sondern auch zu Supermärkten. Frühstückspakete, Wäscheservice, ein Fitnessbereich sowie Unterstützung bei Behördengängen und Kontoeröffnungen zählten zu den Lösungen, die von compass international organisiert wurden. Zudem erhielten die Mitarbeitenden einen regionalen Guide, der ins Ungarische übersetzt wurde, um die Orientierung vor Ort zu erleichtern.

„Der persönliche Kontakt und die kulturelle Sensibilität waren wesentliche Erfolgsfaktoren“, betont Elke Müller. „Wir wollten sicherstellen, dass sich die Mitarbeitenden nicht nur gut aufgehoben fühlen, sondern auch reibungslos in ihr neues Umfeld integriert werden.“

Das Projekt verdeutlicht, wie durch enge Zusammenarbeit und pragmatische Ansätze selbst komplexe Herausforderungen gemeistert werden können. Dank des Engagements aller Beteiligten verlief die Entsendung reibungslos. Das Hotel zeigte sich flexibel, der Kunde unterstützte die Mitarbeitenden umfassend, und das Team von compass international brachte lokale Expertise, Sprachkenntnisse und organisatorisches Geschick ein.

Dieses Projekt unterstreicht die Kernkompetenzen von compass international: individuelle Lösungen, eine starke regionale Präsenz und ein hohes Maß an Flexibilität. Unternehmen, die ebenfalls vor der Herausforderung stehen, Relocation-Projekte umzusetzen, finden in compass international einen erfahrenen Partner.

Weitere Informationen zu Elke Müller und compass international finden Sie auf der Website https://www.compass-international.de/.

Der Kompass ist nicht nur ihr Logo, er ist die Versinnbildlichung von dem, was compass international für ihre Kund*innen sind: Sie lotsen Unternehmen und Auftraggebende durch den nicht immer einfachen Prozess der Internationalität hin zur Diversity. Sie zeigen Wege auf und bringen ans Ziel. Mit zwanzig Jahren Erfahrung, Wissen und Praxis sind sie die kompetenten und verlässlichen Ansprechpartner*innen in Sachen Relocation, Integration, Diversity und interkulturelle Kompetenz. Ergänzt wird das Team im Bereich Relocation durch einen Pool freier Mitarbeiter*innen und im Bereich Training durch einen Trainerpool mit 60 Trainer*innen.

Kontakt

Compass International

Elke Müller

Epplestraße 5 A

70597 Stuttgart

+49 (0)711 28 47 09 – 0



https://www.compass-international.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.