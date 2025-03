Elisabeth-Klinik setzt für Verwaltung von iPads auf MDM-Know-how von audius

Automatisiertes Management von iPads mit Jamf Pro und Apple Business Manager sorgt für reibungslosen Betrieb und zufriedene Anwender sowie höchste Sicherheit und verlässlichen Datenschutz.

Weinstadt, 13.3.2025 – Die Elisabeth-Klinik, eines der größten orthopädisch-rheumatologischen Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen, nutzt die Expertise von audius zur sicheren und effizienten Verwaltung der im Haus eingesetzten iPads.

Die Klinik verwendet die mobilen Endgeräte in der orthopädischen und rheumatologischen Versorgung gezielt zur visuellen Dokumentation von Patientenbefunden. Mit der vom audius-Expertenteam für Mobile Device Management (MDM) entwickelten neuen Lösung können Bilder und Daten sicher direkt am Patienten erfasst, verarbeitet und nahtlos in das Krankenhausinformationssystem übernommen werden. Das gestaltet die administrativen und medizinischen Prozesse nicht nur effizienter, sondern verbessert auch die Kommunikation und den Informationsfluss zwischen den verschiedenen Abteilungen.

Manuelle Verwaltung von iPads ist eine große Herausforderung in Klinikalltag

Die Geräte sind ein integraler Bestandteil des Schichtbetriebs und werden regelmäßig von verschiedenen Mitarbeitenden genutzt, was eine reibungslose und schnelle Übergabe erforderlich macht. In der Vergangenheit wurden die iPads nach jeder Nutzung manuell zurückgesetzt und komplett neu eingerichtet, um Datenschutz und Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Ein Vorgehen, das äußerst zeitaufwendig und ineffizient war und nicht zum hektischen Klinikbetrieb passte.

Maßgeschneiderte Lösung mit Jamf und Apple Business Manager geschaffen

Nach gründlicher Analyse der Anforderungen haben die MDM-Experten der audius für die Elisabeth-Klinik eine maßgeschneiderte Lösung auf der Basis von Jamf Pro und Apple Business Manager geschaffen, die den Arbeitsalltag nun deutlich erleichtert.

Die automatisierte Geräteverwaltung mit Automated Device Enrollment (ADE) sorgt dafür, dass sich die iPads nach dem Zurücksetzen automatisch konfigurieren, sobald sie mit dem Internet verbunden werden. Dadurch entfällt die manuelle Einrichtung, was den Prozess erheblich vereinfacht und beschleunigt. Die für die Klinik essenzielle Krankenhausinformationssystem-App wird durch das MDM-System Jamf Pro automatisiert eingerichtet, sodass die App ohne zusätzlichen Aufwand für die Anwenderinnen und Anwender sofort einsatzbereit ist. Die Sicherheit der Geräte und der Fokus der Mitarbeitenden werden durch Anpassungen des Home Screens und entsprechende Restriktionen gewährleistet, die ausschließlich autorisierte, arbeitsrelevante Apps und Funktionen zugänglich machen.

Dank ADE können die Geräte nach jeder Schicht rasch zurückgesetzt und automatisiert neu eingerichtet werden. Dieser Prozess gewährleistet nicht nur einen reibungslosen Wechsel zwischen den Mitarbeitenden, sondern auch die Einhaltung der Datenschutzanforderungen.

„Wir haben die iPad-Integration durch audius durchführen lassen und sind absolut begeistert! audius hat uns bei der kompletten Neustrukturierung der Konfiguration mit Jamf Pro unterstützt. Zum Ende des Projekts wurde die Konfiguration auf 50 iPads ausgerollt und stand sofort zur Verfügung“, erklärt Ralf Gerke von der EDV-Abteilung der Elisabeth-Klinik. „Besonders beeindruckt hat uns das umfassende Know-how, das audius in jedem Schritt des Projekts eingebracht hat.“

Mit der richtigen Nutzung der MDM-Lösung Jamf Pro und des Apple Business Manager konnten die Arbeitsprozesse für die Elisabeth-Klinik erheblich vereinfacht werden. Die Geräteverwaltung wurde nicht nur effizienter gestaltet, sondern auch die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards sichergestellt. Durch den gezielten Einsatz dieser modernen Technologie ist die Klinik nun optimal auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet.

„Mobile Geräte wie iPads & Co. können im Arbeitsalltag eine enorme Erleichterung sein. Ihr Management wird jedoch ohne ein professionelles Konzept und weitgehende Automatisierung schnell zu einem administrativen und sicherheitstechnischen Alptraum. Die gute Nachricht ist jedoch, dass moderne MDM-Lösungen hier schnell und ohne große Aufwände Abhilfe schaffen können“, erklärt Matthias Ott, Teamleitung Mobile Device Management bei audius.

audius berät Kunden seit vielen Jahren unabhängig bei der Entwicklung und Umsetzung moderner MDM-Strategien zur effizienten und sicheren Verwaltung von Mobile Devices und auch im Enterprise Mobility Management (EMM), das die Verwaltung von Apps, Daten und Informationsflüssen einbezieht. audius ist zertifizierter Elite und MSP Partner von Jamf und Mitglied im Apple Consultants Network

Weitere Informationen zu den Leistungen von audius im Bereich MDM:

https://www.audius.de/MDM

Die vollständige Success Story zur sicheren Verwaltung von iPads in der Elisabeth-Klinik steht hier bereit:

https://www.audius.de/sites/default/files/2025-03/2025_01_24_Success_Story_Elisabeth_Klinik_DE.pdf

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die nahezu 600 Mitarbeiter an 20 Standorten – davon 16 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices.

audius smcTeam ist Pionier für Unified Asset Management und führt mit dem Produkt Asset Manager alle technischen, organisatorischen und kaufmännischen Arbeitsmittel und Wirtschaftsgüter in einer ganzheitlichen Verwaltung zusammen. Die Lösung wird von zahlreichen Kunden eingesetzt und auch von Partnern wie der baramundi software GmbH vertrieben.

Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. https://www.audius.de

