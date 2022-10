ELFBAR geht aktiv gegen gefälschte und minderwertige Kopien seiner Produkte vor

Am 22. August beschlagnahmte der deutsche Zoll in Braunschweig eine Sendung mit geschmuggelten E-Zigaretten-Produkten. Die Umverpackung der E-Zigaretten war mit Etiketten und Warnhinweisen in deutscher Sprache gekennzeichnet. Dies deutet darauf hin, dass die gefälschten Produkte für den deutschen Markt hergestellt wurden.

Auffällig war jedoch, dass die Angaben auf der Verpackung (u.a. zur Produktcharge) fehlerhaft waren und die Beschriftungen stellenweise sogar Rechtschreib- und Übersetzungsfehler aufwiesen.

Laut Angabe auf der Verpackung stammten die Plagiate von der Firma Shenzhen Vapeonly Technology Co.

Leider tauchen immer mehr Fälschungen der Produkte ELFBAR 1500 und ELFBAR 600 auf dem deutschen Markt auf, daher hat sich ELFBAR dazu entschieden aktiv gegen diese Produkte vorzugehen und dadurch einen wichtigen Beitrag zum Verbraucherschutz zu leisten.

Nachfolgend einige Fotos von gefälschten Produktverpackungen. Diese sind unter anderem an dem fehlenden Logo auf der Seite der Produktverpackung, falschen Mengenangaben und dem fehlenden dreieckigen Symbol zu erkennen.

Wir empfehlen dringend ELFBAR Produkte vor dem Kauf zu überprüfen. Dazu können Sie den QR-Code auf der Verpackung scannen und das Produkt auf der offizielle Webseite www.elfbar.com überprüfen.

Der seitlich angebrachte QR-Code dient dem Verbraucherschutz und hilft Ihnen dabei offizielle Produkte von Fälschungen zu unterscheiden.

Achten Sie jedoch darauf, vom angebrachten QR-Code nicht auf eine gefälschte Webseite weitergeleitet zu werden. Webseiten wie Elfdar.com, Elfbar-tech.com, Elfba.com, Elfbar.link, Elfbar-teoh.com etc. sind ebenso wie die Produkte gefälscht.

Sollten Sie den Verdacht haben, dennoch ein gefälschtes Produkt erworben zu haben, können Sie sich per E-Mail an legal@elfbar.com wenden. Hier erhalten Sie weitere Unterstützung des offiziellen Herstellers der ELFBAR Produkte und Sie helfen uns damit im Kampf gegen Produktfälschungen.

Selbstverständlich können wir keine Garantie für die Qualität gefälschter Produkte übernehmen. Häufig ist leider auch zu beobachten, dass diese Produkte illegal an Minderjährige verkauft werden. Dies stellt eine potenzielle Gefahr für deren körperliche und geistige Gesundheit dar.

ELFBAR verfolgt eine Nulltoleranz Politik gegenüber jeglicher Art von Produktfälschung. Wir arbeiten daher auch aktiv mit den chinesischen Behörden zusammen, um Produktfälschungen zu bekämpfen.

Auch dem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit möchten wir verstärkte Aufmerksamkeit widmen und damit der sozialen Verantwortung als Unternehmen nachkommen. Daher bringen wir nach der ELFBAR nun auch ELFA in Deutschland auf den Markt. Dabei handelt es sich um ein wiederaufladbares Produkt bei dem die vorbefüllten Pods austauschbar sind.

ELFA ermöglich es den Kunden auf eine breite Palette von Geschmacksrichtungen zurückzugreifen, ohne sich dabei Gedanken über die ökologischen Auswirkungen des Wegwerfens einer Einweg-E-Zigarette machen zu müssen.