Mehr Flexibilität, weniger Aufwand

Längst ist die elektronische Türbeschilderung aus einer modernen Unternehmenswelt nicht mehr wegzudenken, denn digitale Raumschilder sind einerseits praktisch und andererseits auch noch optisch ansprechend. Die Hamburger Fachagentur für Digital Signage komma,tec redaction hat diesen Trend erkannt und bietet eine mit zahlreichen Vorzügen ausgestattete elektronische Türbeschilderung an.

Bei der Entwicklung der digitalen Raumbezeichnung spielte der Gedanke an eine einfache Handhabe eine entscheidende Rolle, um auf diese Weise die Arbeitsabläufe in Unternehmen zu beschleunigen und zu erleichtern. Die direkte Anbindung an Kalendersysteme wie Outlook, HCL Notes (ehemals IBM Notes), Microsoft Office 365 und Google sorgt dafür, dass die in den genannten Kalendern eingetragenen Termine automatisch auf dem ausgewählten Türschild angezeigt werden. Auch Terminänderungen sind schnell im Kalendersystem vorgenommen und werden augenblicklich auf der elektronischen Türbeschilderung angezeigt. Das ermöglicht Nutzern ein Höchstmaß an Flexibilität, ohne dass für die Anzeige der Inhalte viel Arbeitszeit in Anspruch genommen werden würde.

Bringen User digitale Leuchttürschilder zum Einsatz, wird die momentane Raumbelegung für jeden Betrachter sofort ersichtlich. Ist nämlich der Raum belegt, leuchtet das entsprechende Türschild rot, ist der Raum hingegen frei, leuchtet die elektronische Türbeschilderung grün.

Die elektronische Türbeschilderung der komma,tec redaction sorgt dafür, dass Konferenz- und Büroräume mit wenig Arbeitsaufwand immer aktuell beschriftet sind, was sowohl Mitarbeitern als auch Besuchern Orientierung liefert und wohl den Siegeszug dieser Digital Signage Lösung erklärt.

Über die komma,tec redaction

Die komma,tec redaction ist eine Hamburger Fachagentur für Digital Signage. Seit 2005 entwickelt sie Digital Signage Lösungen mit der inhouse produzierten Content Management Software Display Star 3.0. Die Lösungen umfassen z.B. digitale Infoboards, Türschilder, Wegeleitsysteme, Werbedisplays und Empfangsmonitore. Neben der Software stellt die komma,tec redaction auch die passende Digital Signage Hardware bereit. Die Beratung, Konzeption, Contentproduktion, Installation und ein umfangreicher Support runden ihr Profil ab: www.kommatec-red.de

