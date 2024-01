Elektronische Musik „Nachtiville“ wieder am Weissenhäuser Strand

17. Januar 2024 – Auch in diesem Jahr feiern die Freunde der elektronischen Musik mit dem Festival „Nachtiville“ am kommenden Wochenende im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee. „Wir freuen uns sehr, dass dieses Festival sich etabliert hat und alle Liebhaber der elektronischen Musik zu uns an die schöne Ostsee kommen. „Nachtiville“ wird von Nachtdigital präsentiert und bringt drei Tage lang vom 19. – 22. Januar 2024 eine familiäre Atmosphäre und beste elektronische Musik auf sechs Bühnen. Ein besonderes Highlight: Es kann auch in der besonderen Atmosphäre des Subtropischen Badeparadieses gefeiert werden – das gibt es nur bei uns. Es geht am Freitagabend um 18 Uhr los und dauert bis Sonntagnacht 1 Uhr“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Zu den Konzerten kommen Gruppen wie Alex Kassian, 50PHIE, Budino, Cormac, Jenny Cara und Yamour*. Das Festival bietet Spaß für die ganze Familie, eine Kinderbetreuung wird angeboten. In den Festivaltickets sind die Unterkunft, der Eintritt zu allen Veranstaltungen sowie ein Besuch im Subtropischen Badeparadies enthalten. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de sowie unter https://nachtiville.de/

*Änderungen vorbehalten

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Firmenkontakt

Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

Annika Hauck

Seestrasse 1

23758 Weissenhäuser Strand

04361 55 27 16

04361 55 27 30



http://www.weissenhaeuserstrand.de

Pressekontakt

[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh

Prof. Dr. Astrid Nelke

spandauer damm 42c

14059 berlin

01777037412

0307032668



http://www.knowbodies.de