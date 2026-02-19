Elektronikspezialist TQ präsentiert sich auf der IT-TRANS 2026

Leistungsstarke Elektroniklösungen für Mobilität und Verkehr

Seefeld, 19. Februar 2026: Von 3. bis 5. März öffnet die IT-TRANS auf dem Karlsruher Messegelände wieder ihre Pforten. Die TQ-Group zeigt vor Ort ihr breites Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen für den öffentlichen Sektor. Der Elektronikspezialist bietet kostenlose Messetickets an und lädt ein, sich am Stand P7 in Halle 2 einen Überblick zu verschaffen über modulare Embedded- und leistungsstarke Elektroniklösungen für Anwendungen in Public Transport, Smart Mobility, Edge Computing und mehr.

Die IT-TRANS ist die internationale Leitmesse für Digitalisierung im öffentlichen Personenverkehr (ÖPV). Seit ihrer Einführung 2008 bietet die Fachmesse Branchenexperten, Verkehrsunternehmen und Technologieanbieter eine Plattform, um digitale Mobilitätslösungen der Zukunft voranzutreiben. Der Elektronikspezialist TQ bietet Interessierten freien Eintritt an allen drei Messetagen sowie die Möglichkeit, direkte Gesprächstermine mit TQ-Experten zu vereinbaren.

Erfahrener Komplettanbieter für Elektroniklösungen im Public Sector

Als mehrfach international zertifizierter Entwicklungs- und Fertigungspartner in den Bereichen Mobilität und Verkehr bietet TQ leistungsstarke Elektroniklösungen Made in Germany. Kunden profitieren von den über 30 Jahren Erfahrung, die das inhabergeführte Unternehmen in der Entwicklung und Fertigung elektronischer Embedded- und Systemlösungen aufweisen kann. Ein weiterer USP der TQ-Group ist ihr breites Leistungsspektrum entlang der gesamten Wertschöpfungskette, das sogar ein eigenes akkreditiertes Testcenter umfasst, was Fertigungskosten sowie -risiken senkt und schnellere Markteinführungszeiten gewährleistet.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 15 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im 2024 abgeschlossenen Geschäftsjahr betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

