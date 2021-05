Elektronikfabrik Limtronik und Luminovo vereinfachen Prozesse von der Idee bis zum fertigen Elektronikprodukt

EMS-Dienstleister ist Partner zur Erarbeitung eines Tools für einfacheren Entwicklungs- und Fertigungsprozess zwischen Designer und Hersteller

Limburg, 4. Mai 2021 – Mit Automatisierung, intuitiver Bedienung und Cloud-basierter Datenverarbeitung die Entwicklung und Marktreife von Elektronikprodukten digitalisieren und damit beschleunigen – das ist das gemeinsame Ziel des Software-Experten Luminovo und des EMS-Spezialisten Limtronik GmbH ( www.limtronik.de). Im Zuge dessen entwickeln Limtronik und Luminovo im ersten Schritt eine Software, die ein Abbild der Produktion darstellt. Anhand dessen soll später – auch mit dem Einsatz von Deep-Learning-Mechanismen – ein Tool für die optimierte Angebotskalkulation entstehen.

Die Limtronik GmbH ist Experte für Electronic Manufacturing Services (EMS) und Joint Development Manufacturing (JDM)-Partner. Das Portfolio erstreckt sich von der Unterstützung bei der Produktentwicklung über die Fertigung bis zum After-Sales-Service.

“Die Ermittlung der Herstellungskosten ist für ein in der Anfrage befindliches Produkt ein zeitaufwändiger Prozess. Hinzu kommt, dass nicht jedes Projekt zu einer Beauftragung führt. Auf jeden Fall müssen immer die Machbarkeit und der Aufwand geprüft werden. Danach erfolgt der eigentliche Kalkulationsprozess für Material- und Produktionskosten”, erklärt Gerd Ohl, Geschäftsführer der Limtronik GmbH, und fährt fort: “Um diese Prozesse zu verkürzen und zu vereinfachen, erarbeiten wir derzeit mit Luminovo eine Software. Auf Grund der Zentralisierung von verteilten Prozessen und intuitiver Bedienung ermöglicht es diese Software, dass Daten auf einfache Weise gesammelt und ausgewertet werden können und darauf basierend anschließend KI-Modelle ausgeprägt werden können. Das Kalkulationstool wird im Endausbau abgestimmt auf unsere Produktion und Einrichtung sein und so den Prozess der Angebotskalkulation weiter optimieren.”

Prozessoptimierung rund um die Elektronikprodukt-Entwicklung

Die Software von Luminovo, LumiQuote, ist neu am Markt und wird Prozesse von der Idee bis zum fertigen Elektronikprodukt vereinfachen. Dabei werden Abläufe digitalisiert und vereinheitlicht. Es entsteht eine Art neues Elektronik-Betriebssystem für den Entwicklungs- und Fertigungsprozess zwischen dem Designer sowie dem Hersteller des fertigen Produkts. In der Endausbaustufe soll das Programm bereits beim Auftraggeber einsetzbar sein, um frühzeitig zu erkennen, ob die neue Produktidee überhaupt sinnvoll realisierbar ist.

Limtronik ist als Elektronikfabrik einer der Entwicklungspartner von Luminovo. Das Unternehmen wird das Produkt sowohl selbst einsetzen als auch die Entwicklung verschiedener Features unterstützen. Gerd Ohl erklärt: “Wir befinden uns in Phase eins einer Minimum-Viable-Product-Systematik. Im ersten Schritt soll die Durchlaufzeit von Angeboten in unserer Elektronikfabrik weiter verkürzt werden. So entsteht am Ende eine höher Wertschöpfung. Wir testen mit Luminovo die Praxistauglichkeit des Produktionskostenkalkulationstools. Schrittweise sollen dann auch andere Features für den Prozess vom Design zur Marktreife entwickelt werden.”

Limtronik mit Sitz in Limburg an der Lahn ist Joint Development Manufacturing (JDM)-Partner und Experte für Electronic Manufacturing Services (EMS). Das Unternehmen begleitet seine Kunden von der Produktentwicklung bis zum serienreifen Endprodukt. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Fertigung von elektronischen Baugruppen sowie maßgeschneiderten Systemen für die Kunden. Der Spezialist ist bereits seit dem Jahr 1970 in der Herstellung von elektronischen Baugruppen und Geräten tätig. Im Jahr 2010 wurde die Limtronik GmbH gegründet. Die gelebte Philosophie des nach der IATF 16949 zertifizierten Unternehmens ist es, flexibel, zuverlässig und individuell sämtliche Kundenanforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen unter www.limtronik.de

