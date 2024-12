Elektronik- und Mechatronikfertigung von ursatronics

Freiräume für Innovation dank maßgeschneiderter Lösungen

Mit über 30 Jahren Erfahrung, hochmodernen Produktionsanlagen und einer effizienten Einkaufsorganisation ist die ursatronics GmbH aus Berlin ein kompetenter und zuverlässiger Partner in der Elektronikfertigung – zu jedem Zeitpunkt des Produktlebenszyklus. Das Unternehmen übernimmt dabei mehr als die Bestückung von Leiterplatten, sondern steht seinen Kunden als Experte für Box Building zur Seite, der alle notwendigen Prozessschritte abdecken kann.

usatronics bietet Kunden einen 360 Grad Service: Die langjährige Erfahrung des Elektronik-Spezialisten garantiert ein tiefes Verständnis für die Anforderungen des Kunden in jeder Projektphase. Durch kurze Wege und Reaktionszeiten, unmittelbare Ansprechpartner, eine hohe Verfügbarkeit und große Flexibilität können diese genau realisiert werden.

Das Leistungsangebot von ursatronics ist breit: ursatronics beschleunigt die Entwicklung der Kunden mit schnellen und genauen Prototypen, unterstützt bei der Markteinführung, der zeitnahen Musterfertigung bis zur Serie, optimiert Industrialisierungsprozesse nach Qualitäts- und Kostenkriterien oder übernimmt als Box Building Partner die gesamte Fertigung von Elektronik, Geräten und Systemen inklusive Prüfung, Programmierung und Inbetriebnahme sowie Reparatur- und After-Sales-Service. Im Fokus steht stets eine partnerschaftliche Zusammenarbeit – über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

Hochmoderne Fertigungsanlagen und effiziente Einkaufsorganisation

Die Fertigung von ursatronics ist dank kontinuierlicher Investitionen in hochmoderne Anlagen auf dem neuesten Stand: Ihre Effizienz und Flexibilität erlauben es, bei allen Losgrößen wettbewerbsfähig und schnell zu sein. Zur Fertigung gehören unter anderem eine SMD-Fertigung mit Lötpastendrucker, Reflow und AOI-System, diverse Löttechnologien, THT- und Kabelfertigung sowie mechanische Montagen. ursatronics ist so in der Lage, auch kurzfristig Leiterplatten zu bestücken – vom Prototypen bis hin zur Kleinserie.

Als Dienstleister für Box Building verfügt ursatronics über eine erfahrene Einkaufsorganisation und ein leistungsfähiges, internationales Beschaffungsnetzwerk, das eine hohe Teileverfügbarkeit gewährleistet. Ein modernes ERP-System mit Traceability der Bauteile steuert die Beschaffung und das Zentrallager mit mehr als 20.000 Plätzen. Damit kann ursatronics den strategischen Einkauf von Bauteilen samt Lifecyclemanagement übernehmen, Nachserienbedarfe und Ersatzteile beschaffen und lagern sowie die Verpackung und den Versand ausführen.

ursatronics berät den Kunden beim Box Building, welcher Leistungsumfang am besten passt: von funktionalen Systemen bis hin zu vor Ort installierbaren Fertiglösung übernimmt ursatronics alle anfallenden Prozessschritte und liefert zum Beispiel bestückte Leiterkarten, montagefertige, geprüfte Einheiten und verkaufsfähige Komplettgeräte.

Eine fast hundertjährige Geschichte

Die ursatronics GmbH mit Sitz in Berlin ist seit über 30 Jahren ein führender Dienstleistungs- und Fertigungspartner für elektronische Baugruppen und Geräte. Die Unternehmensgeschichte reicht bis ins Jahr 1928 zum AEG Apparatewerk in Treptow zurück. Zu DDR-Zeiten arbeiteten rund 8000 Mitarbeiter für den Betrieb. Seit 2007 ist er in der Hand der heutigen Besitzer. Heute hat die ursatronics GmbH 55 Mitarbeiter. Weltmarktführer aus Branchen wie Messtechnik, Leistungselektronik, Automatisierung und Energie sowie Verkehr gehören zu den Kunden. ursatronics bedient überwiegend Unternehmen aus der DACH-Region.

