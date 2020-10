Elektromotorrad mit einzigartigem Antrieb: eROCKIT begeistert Hannover!

Ist es ein Fahrrad? Ein eBike? Ein Elektroroller? Es ist anders…

eROCKIT, das einzigartige, pedalgesteuerte Elektromotorrad (90km/h schnell, 120km Akku-Reichweite) war erstmals mit seinem neuesten Modell der Limited Edition 100 zu Gast in Hannover. Beim Deutschen Mobilitätstag DMT Arena 2020 in der niedersächsischen Landeshauptstadt gab es Elektromobilität zum Erleben und zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verbänden. Auch Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) besuchte die Veranstaltung und testete das eROCKIT bei einer Probefahrt.

Was ist ein eROCKIT?

Das eROCKIT ist ein Elektromotorrad (Leichtkraftrad/125ccm Kategorie), das sich durch seinen besonderen Antrieb von allen E-Motorrädern, eBikes, Rollern oder Scootern grundlegend unterscheidet. Es bedient sich simpel und intuitiv wie ein Fahrrad, besitzt dabei aber die Beschleunigung eines Motorrades. Der Mensch steht bei diesem Fahrzeug im Bewegungsmittelpunkt, ohne sich kräftemäßig zu verausgaben. eROCKIT ist ein sogenannter Human Hybrid. Der bürstenlose Motor des eROCKIT besitzt eine Nennleistung von 5.000 Watt und eine Spitzenleistung von 16.000 Watt. Mit jedem Tritt in die Pedale entfaltet sich eine große Kraft und ein unbeschreibliches, völlig neues Fahrgefühl. Interessierte Probefahrer können das eROCKIT gern kennenlernen. Mehr dazu: www.erockit.de/probefahrt

Verkaufspreis, Leasing und Finanzierung

Mit einem Verkaufspreis von 11850EUR ist das eROCKIT eines der gĂĽnstigsten Elektromotorräder “Made in Germany”. Das aktuelle Modell wird in einer limitierten Sonderedition ausgeliefert. Im Leasing wird das eROCKIT bereits ab 99EUR, ĂĽber eine Finanzierung ab 190EUR angeboten.

Mitmachen beim Crowdinvesting

In den Bereichen Forschung und Entwicklung wird die eROCKIT Systems GmbH seit 2018 von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) begleitet. Ăśber eine Crowdinvesting-/ Crowdfunding-Kampagne kann man am Erfolg des Unternehmens teilhaben. FĂĽr ein Investment in das umweltfreundliche und nachhaltige Produkt werden attraktive Zinsen angeboten. Menschen, die sich fĂĽr eMobility begeistern, haben bereits ĂĽber 60.000 Euro in diese Kampagne investiert. Alle Informationen unter https://invest.erockit.de

Die eROCKIT Systems GmbH ist Technologieanbieter und Fahrzeughersteller des Elektromotorrades eROCKIT und entwickelt und produziert mit einem Team von internationalen Zweirad-Experten in Hennigsdorf bei Berlin. eROCKIT ist ein pedalbetriebenes Elektromotorrad, ausgestattet mit modernster Akku-Technologie. eROCKIT® und Human Hybrid® sind eingetragene Marken der eROCKIT Systems GmbH. Die eROCKIT Systems GmbH ist Mitglied im Bundesverband Deutsche Startups e.V.

