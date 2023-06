Elektroalarm24 – Was man über SWISS PRO+ wissen muss

Wer ist SWISS PRO+? SWISS PRO+ ist ein Hersteller für Haushaltsprodukte mit Sitz in den Niederlanden. Elektroalarm24 ist Partner des Herstellers.

Elektroalarm24 ist Partner des Herstellers SWISS PRO+ und verbuchte in kurzer Zeit gute Erfolge mit dem Onlineshop für Elektro- und Haushaltsgeräte.

Wer ist SWISS PRO? Gleich denkt man bei dem Namen an ein Schweizer Unternehmen. Ist es nicht, SWISS PRO+ ist eine Marke, die Haushaltsprodukte herstellt und international agiert. Mit Sitz in den Niederlanden wurde das Unternehmen 2005 gegründet und das Sortiment wurde wenigen Jahren mit Elektronik und Werkzeuge erweitert. In über 46 Ländern ist das umweltfreundliche Kochgeschirr bekannt und beliebt.

SWISS PRO+ arbeitet zu 100 % bio-organisch und umweltfreundlich. Zum Beispiel ist das Antihaft-Kochgeschirr PFOA-frei, da es sich bei PFOA um eine giftige Chemikalie handelt, die sich nicht abbaut und gesundheitsschädlich ist. Das Kochgeschirr benötigt keine hohe Hitze zum Kochen. Den Herd auf mittlere Hitze stellen und die Pfanne oder der Topf erledigt den Rest.

Die Küchenprodukte haben alle den LFGB-Test (LFGB = Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) bestanden und sind bedenkenlos eingesetzbar. SWISS PRO nimmt alles ernst, wenn es um ihre Küchengeräte geht und drei Punkte stehen tagtäglich im Focus:

Qualität: Es ist wichtig, dass die Produkte von reiner Qualität sind, um lange ihren Dienst zu verrichten. Sie sind nachhaltig, umweltfreundlich und ungiftig.

Menge: Auch die Menge wichtig. Ohne Produkte gibt es keine zufriedenen Kunden. Deshalb wird dafür gesorgt, dass genügend Vorrat vorhanden ist.

Stil: Bei der Entwicklung der Stile wird an den Kunden gedacht und seine Vorschläge und Wünsche berücksichtigt. So werden jedes Jahr neue Produkte mit ins Sortiment aufgenommen.

Der Katalog von SWISS PRO+ informiert über alle Produkte.

Wer einen Artikel von SWISS PRO+ im Onlineshop Elektroalarm24 vermisst, meldet sich bitte im Shop. Das Team wird das gewünschte Produkt schnellstens besorgen.

Firmenkontakt

BV24 GmbH

Ulvi Atay

Reichenbachstr. 21-23

68309 Mannheim

062130735233

062130735235



http://www.bodenversand24.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.