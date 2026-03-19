Elektro-Hubwagen der WJ 50 Serie von Crown erhalten den iF Design Award 2026

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, hat für die WJ 50 Serie den iF Design Award 2026 in der Disziplin „Product Design“ gewonnen. Die renommierte Auszeichnung wird im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 27. April in Berlin verliehen werden.

Der Mitgeh-Hubwagen setzte sich in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren durch, bei dem die unabhängige internationale Fachjury die Produkte unter anderem auf deren Idee, Form, Funktion, Neuheitswert und Nachhaltigkeit prüfte. Die WJ 50 Serie von Crown, ausgestattet mit einer V-Force-48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie, überzeugte durch ihre Energieeffizienz sowie ihr langlebiges, anwenderorientiertes Design. Crown zählt damit zu den Besten der über 10.000 Einreichungen aus 68 Ländern.

Der iF Design Award gilt laut Veranstalter als globales Gütesiegel für exzellentes Design und zählt zu den größten Designwettbewerben weltweit. Crown hat den begehrten Preis zuvor unter anderem für die Elektro-Hubwagen der WP 3010 Serie, die Kommissionierer der WAV 60 Serie, die Gabelhubwagen mit Fahrerstand/-sitz der RT 4000 Serie und dieQuickPick Remote Kommissioniertechnologie erhalten.

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio, betreibt regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur. Crown beschäftigt weltweit über 20.300 Mitarbeiter. Das Vertriebs- und Servicenetz umfasst mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern. Mehr über Crown und die Ideen des Unternehmens zum Thema Produktivitätssteigerung erfahren Sie unter www.crown.com

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