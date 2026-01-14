Elektrische Fußbodenheizung von Riberger

Riberger Fußbodenheizung mit WLAN-Thermostat für modernen Wohnkomfort

Elektrische Fußbodenheizungen von Riberger stehen für modernen Wohnkomfort, gleichmäßige Wärmeverteilung und einfache Installation. In Kombination mit dem smarten Riberger C16 Wi Fi Thermostat entsteht eine durchdachte Heizlösung, die nicht nur effizient arbeitet, sondern sich auch bequem per App oder Smart Home System steuern lässt.

Das Riberger C16 Wi Fi Thermostat ist ein digitaler Raumregler mit integrierter WLAN-Funktion, speziell für den Einsatz mit elektrischen Fußbodenheizungen entwickelt. Es ermöglicht die exakte Steuerung der Raumtemperatur – entweder direkt am Gerät oder mobil über das Smartphone. Dank der 230V Ausführung mit Sensor ist es ideal für die Kombination mit den Riberger Heizmatten geeignet. Der Thermostat ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich und fügt sich dezent in jedes Raumkonzept ein.

Die elektrischen Fußbodenheizungen von Riberger sind in verschiedenen Größen erhältlich – von kompakten 1,5m² bis hin zu 10m² – und liefern eine Leistung von etwa 150W/m². Die Heizmatten sind selbstklebend, wasserdicht (IPX7) und zeichnen sich durch ihre geringe Aufbauhöhe aus, was sie ideal für Renovierungen und Neubauten macht. Sie lassen sich unkompliziert verlegen und sorgen schnell für eine angenehme Bodenwärme.

Die intelligente Kombination aus Fußbodenheizung und Wi Fi Thermostat erlaubt eine präzise, bedarfsorientierte Steuerung der Raumtemperatur. Durch programmierbare Heizzeiten und Fernzugriff via App lässt sich der Energieverbrauch deutlich senken – ohne auf Komfort zu verzichten. So entsteht ein angenehmes Raumklima, das nicht nur behaglich ist, sondern auch die Heizkosten optimieren kann.

Wer eine moderne, smarte und energieeffiziente Lösung zur Raumbeheizung sucht, trifft mit den Riberger Systemen eine durchweg überzeugende Wahl. Die Technik ist zuverlässig, benutzerfreundlich und ästhetisch – eine starke Kombination für zukunftsorientiertes Wohnen.

Alle Produkte der Marke Riberger finden Sie auf skybad.de.

