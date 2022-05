Elektrifizierung des Fuhrparks mit Athlon Rent testen: Abo-Line wird um Polestar-Fahrzeuge erweitert

Athlon Rent Abo-Line ermöglicht Unternehmen Elektromobilität „zum Ausprobieren“ / Neue Polestar2-Modelle erweitern das Produktportfolio an vollelektrischen Fahrzeugen / Aktion 6+1 bei Abo-Abschluss bis Ende Juli: sechs Monate buchen und sieben fahr

Düsseldorf, 11. Mai 2022 – Über die Erweiterung ihrer Flotte mit Elektrofahrzeugen oder sogar den kompletten Umbau denken viele Unternehmen nach. „Es gibt einige Faktoren, die vor der Entscheidung zur Elektrifizierung des Fuhrparks beachtet werden sollten, und die von den Mobilitätsanforderungen und Rahmenbedingungen vor Ort abhängen“, sagt Doris Brokamp, Chief Commercial Officer von Athlon Germany. Athlon bietet hier eine ganzheitliche Beratung und ermöglicht Unternehmen mit der Athlon Rent Abo-Line, die Praxistauglichkeit sechs Monate oder länger zu testen. Dazu hat Athlon Rent das Produktportfolio um weitere vollelektrische Fahrzeuge von Polestar erweitert.

„Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden Flexibilität und Sicherheit geben. Die Athlon Rent Abo-Line ist die ideale Lösung für Fuhrparkverantwortliche, die sich ein besseres Bild über die Nutzungsmöglichkeiten von Elektrofahrzeugen machen wollen. Gleichzeitig haben Dienstwagenberechtigte und Mitarbeitende die Möglichkeit, Elektromobilität auszuprobieren. Das kann ein wichtiger Baustein in Richtung nachhaltiger Fuhrpark sein“, unterstreicht Brokamp. Nachhaltigkeit spielt für Athlon eine tragende Rolle.

Mit dem Auto-Abo von Athlon Rent können einfach und unkompliziert reine Elektrofahrzeuge ohne langfristige Bindung getestet werden. „Die Laufzeit der Abos liegt bei uns zwischen sechs und 24 Monaten. Es ist also möglich, ein halbes Jahr lang E-Fahrzeuge auf Herz und Nieren zu prüfen und zu analysieren, ob sie für die eigene Flotte geeignet sind“, unterstreicht Eric Wolf, Teamleiter Athlon Rent.

Attraktive Fahrzeuge: Polestar2 verspricht starke Performance

Athlon Rent hat unterschiedliche Modelle mit verschiedenen Motorleistungen in das Portfolio aufgenommen, sodass die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen der Geschäftskunden abgedeckt werden. Neu in der Flotte ist der Polestar2: „Für alle, die sich für ein vollelektrisches Fahrerlebnis interessieren, bieten wir ein besonderes Angebot bis Ende Juli 2022: Bei einem Elektrofahrzeug-Abschluss in der Abo-Line für sechs Monate, ist der siebte Monat enthalten“, so Wolf. Das gilt nicht für PlugIn Hybride.

Die Vorteile der Athlon Rent Abo-Line liegen auf der Hand: Es gibt keine langen Vertragslaufzeiten, eine attraktive Freikilometerregelung und eine feste monatliche Pauschale. Entscheidend für die Liquiditätsplanung ist außerdem, dass das Abo-Paket ohne zusätzliche Anfangsinvestition abschließbar ist. Das Auto-Abo deckt sämtliche Kosten wie Kfz-Steuer, Rundfunkbeitrag, Pannenhilfe und Versicherung ab. Inbegriffen sind außerdem Reparatur, Instandhaltung und der Jahreszeit angepasste Reifen. Das ist fest kalkulierbar und am Monats- oder Vertragsende gibt es keine unerwarteten Mehrkosten für das Unternehmen. „Mobilität der Zukunft heißt für Unternehmen, ökologisch aber auch ökonomisch sinnvolle Investitionsentscheidungen zu treffen. Mit der Erweiterung der Abo-Line durch die Polestar2-Modelle bieten wir Unternehmen die Flexibilität und Freiheit, die sie sich wünschen. Nach dem Test dürfte klarer sein, inwieweit die Elektrifizierung der Flotte sinnvoll umgesetzt werden kann“, erläutert Doris Brokamp.

Weitere Informationen zur Abo-Line und eine Übersicht aller aktuell angebotenen Fahrzeuge gibt es hier.

Athlon – getting you there

Athlon ist einer der führenden Anbieter von Fahrzeugleasing und Flottenmanagement in Europa und ist für rund 400.000 Fahrzeuge verantwortlich. Seit mehr als 100 Jahren entwickelt das Unternehmen innovative und kosteneffiziente Fuhrparklösungen für Geschäftskunden. Athlon lenkt die neuen Herausforderungen seiner Kundinnen und Kunden durch integrierte und nachhaltige Flotten- und Mobilitätslösungen in ganz neue Bahnen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in den Niederlanden. Darüber hinaus ist Athlon in über 20 Ländern in Europa sowie in Nordamerika vertreten, entweder direkt oder über Partner. Athlon ist Teil der Mercedes-Benz Mobility AG.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.athlon.com/de

