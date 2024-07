Electrobics™ für mehr körperliche & energetische Fitness

Oliver Günzler arbeitet mit seinen Kunden mit der Methode Electrobics™, um deren emotionale, energetische und seelische Fitness zu verbessern.

Der Heilpraktiker, Coach und Therapeut Oliver Günzler nutzt in seiner Arbeit mit Electrobics™ eine innovative Methode, um emotionale, energetische und seelische Fitness zu verbessern. Diese Bewegungskunst und neue Wissenschaft kombiniert gezielte Bewegungsabläufe und Körperhaltungen, um die Lebensenergie in Fluss zu bringen und inneres Gleichgewicht zu fördern.

„Electrobics™ ist mehr als nur ein Trainingsprogramm; es ist eine Methode, um eine neue Art der energetischen Fürsorge und des ganzheitlichen Wohlbefindens zu erleben“, erklärt Günzler. Die Methode basiere auf den sogenannten Movement Keys, die auf die energetische Anatomie des Menschen abgestimmt sind und sowohl physische als auch energetische Aspekte umfassen.

Die Vorteile von Electrobics™ seien vielfältig: Regelmäßiges Training könne emotionale Stabilität und Selbstvertrauen fördern, geistige Klarheit und Fokus stärken sowie energetischen Schutz bieten. „Die Übungen helfen dabei, emotionales Gleichgewicht und mentale Stärke zu entwickeln,“ fügt Günzler hinzu.

Der Heilpraktiker und Therapeut bietet Workshops an, um Electrobics™ kennenzulernen und zu vertiefen. Diese Workshops finden in verschiedenen Städten Deutschlands statt, darunter Köln, Bonn, Koblenz, Frankfurt, Stuttgart und München. Sie teilen sich in zwei aufeinander aufbauende Level auf:

Level 1 Workshops:

– Einführung in die Grundlagen von Electrobics™

– praktische Übungen zur Reinigung und zum Schutz der Aura

– Kosten: 69,- Euro

Level 2 Workshops:

– Vertiefende Techniken zur Stärkung der mentalen und emotionalen Energiebahnen

– Kosten: 99,- Euro

– Voraussetzung: Besuch von Workshop 1

Für Interessierte, die noch einen Schritt weiter gehen und eine Auszeit mit Sinn für die Transformation ihrer Energien nehmen wollen, bietet der Heilpraktiker außerdem mehrtägige Retreats an, in der Teilnehmende ihr volles Energiepotenzial entfalten.

Oliver Günzler, mit über 25 Jahren Erfahrung in der Heilpraktik und im Coaching, freut sich darauf, Teilnehmenden zu helfen, ihr volles energetisches Potenzial zu entfalten: „Durch Electrobics™ lernen wir, unsere inneren Energien zu nutzen und ein tiefes Vertrauen in uns selbst zu entwickeln,“ betont er.

Interessierte, die nachhaltige Veränderungen anstreben, sind dazu eingeladen, Oliver Günzler zu kontaktieren und gemeinsam den Weg zu mehr Energie im Leben zu beschreiten.

Mehr Informationen, Buchungsmöglichkeiten und Kontakt zu Oliver Günzler gibt es unter www.oliver-guenzler.de.

Als erfahrener, staatlich anerkannter Heilpraktiker, Therapeut und Coach mit über 25 Jahren Praxiserfahrung unterstützt Oliver Günzler Menschen, die Lasten des alltäglichen Lebens in Kraft für einen Neuanfang zu verwandeln. Oft fühlen wir uns, als würden wir unserem inneren Ruf nicht folgen und unserer Seele nicht vertrauen. Wir tragen eine große Last mit uns herum, die alles schwer macht – eine Last aus „Ich muss funktionieren und überleben“. Dies führt zu unverarbeiteten Emotionen wie Angst, Stress, Unzufriedenheit, Unruhe, Wut und Rastlosigkeit. Er steht als zuverlässiger Vertrauter und empathischer Impulsgeber mit tiefgründigem Wissen zur Seite, um die mentale, emotionale und seelische Gesundheit seiner Klientinnen und Klienten ganzheitlich zu fördern. Gemeinsam mit ihnen findet er neue Wege und wirkungsvolle Behandlungen, damit sie wieder leichter, (selbst)bewusster und lebendiger durchs Leben gehen können.

Sein Angebot reicht von der 1:1 Begleitung, psychologischer Behandlung und Coaching über Workshops und Online-Formate bis zu Retreats.

Kontakt

Oliver Günzler

Oliver Günzler

Konrad-Adenauer-Platz 5

57610 Altenkirchen

+49 26819848006



https://www.oliver-guenzler.de

Bildquelle: Uwe Klössing | www.personalbrandingcompany.de