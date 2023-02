EIZO erhält für Engagement im Klimaschutz den Leadership-Status des CDP

01. Februar 2023 – EIZO wurde vom CDP mit der Bewertung „A-“ und dem Leadership-Status im Bereich Klima ausgezeichnet. Das CDP ist eine international agierende gemeinnützige Ratingorganisation, die ein globales System zur Berichterstattung über klimaschutzrelevante Daten betreibt.

Die Bewertung erfolgt durch die Auswertung eines Fragebogens mit rund 130 Fragen zum Thema Klimaschutz – einschließlich Kontrollmechanismen, strategischer Ausrichtung und Einbeziehung von Interessensgruppen. Das CDP bewertet unter anderem die Transparenz und die Aktivitäten eines Unternehmens im Hinblick auf den Klimaschutz und nutzt dabei eine Acht-Punkte-Skala mit Noten von „A“ bis „D-„. Die international anerkannte Bewertung des CDP berücksichtigt, wie die teilnehmenden Unternehmen ihre Verantwortung für die Umwelt wahrnehmen, welche Handlungen sie daraus ableiten und welche Fortschritte sie erzielen.

Um eine „A“-Bewertung zu erhalten, müssen Unternehmen sich der Umweltauswirkungen ihres Wirtschaftens bewusst sein und geeignete Maßnahmen ergreifen, um diese im Einklang mit dem Klimaabkommen von Paris zu verringern. Unternehmen müssen dabei eine Vorreiterrolle im Umweltschutz einnehmen und den Einsatz geeigneter Nachhaltigkeits-Strategien und -Maßnahmen nachweisen, wie sie in Rahmenwerken wie dem Accountability Framework TCFD anerkannt sind. Darüber hinaus werden von Unternehmen konkrete Maßnahmen verlangt. Dazu gehören beispielsweise die Festlegung von Unternehmenszielen auf wissenschaftlicher Basis und die transparente Berichterstattung über die Umweltauswirkungen bei Geschäftsaktivitäten, Lieferketten und Rohstoffnutzung.

EIZO ist stolz auf sein fortschrittliches Umweltmanagement und die konstanten Bemühungen im Klimaschutz. Dazu zählen unter anderem die Offenlegung von Umweltinformationen auf der Grundlage der TCFD-Empfehlungen, durch die SBTi bestätigte THG-Emissionsreduktionsziele und die Verpflichtung, diese Ziele zu erreichen. Die von EIZO erzielte „A-„-Bewertung mit Leadership-Status durch die CDP ist eine Bestätigung für die Bemühungen des Unternehmens auf dem Weg hin zu einer emissionsärmeren Gesellschaft.

Über das CDP (Carbon Disclosure Project)

Das CDP ist eine gemeinnützige Organisation, die ein System zur Offenlegung und Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt durch Aktivitäten von Unternehmen, Städten, Staaten und Regionen betreibt. Das System des CDP ist als weltweiter Standard für dieses Thema anerkannt. Die Organisation wurde im Jahr 2000 im Vereinigten Königreich gegründet und hat Vertretungen in 50 Ländern. Im Jahr 2022 haben mehr als 680 Investoren und 280 Großabnehmer die Offenlegung von Daten über Umweltauswirkungen, -risiken und -chancen über die CDP-Plattform angefordert. Eine Rekordzahl von rund 18.700 Unternehmen hat weltweit auf den Fragebogen geantwortet.

EIZO ist das japanische Wort für „Bild“ und der Name eines weltweit führenden Herstellers von High-End-Monitorlösungen. EIZO hat den Anspruch, den bestmöglichen Monitor für jeden Anwendungsbereich zu bauen. So finden sich EIZO Monitore überall dort, wo herausragende Bildqualität gewünscht oder absolut notwendig ist. Dazu gehören beispielsweise: Backoffices, Krankenhäuser, Flugsicherungszentren, Design- und Fotostudios, Schiffsbrücken, Architekturbüros, Börsen und Gaming-Turniere. Kurzum: Wer von EIZO spricht, spricht von kompromissloser Qualität. Und von Produkten, die seit Jahrzehnten durch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Bildqualität und Ergonomie überzeugen. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. EIZO, das EIZO-Logo und FlexScan sind eingetragene Marken der EIZO Corporation in Japan und anderen Ländern.

