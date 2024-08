Einzigartiges Sober & Digital Detox Retreat in Portugal

The Offline Hotel bietet einzigartige Sober & Digital Detox Retreats in Portugal an. Urlaub fernab von Alkohol und digitalen Ablenkungen.

Das Konzept der Sober & Digital Detox Retreats

Der Schwerpunkt der Retreats liegt auf einer Woche Digital Detox und ausgewogener, gesunder Ernährung und täglich wechselnden Angeboten. Die Retreats finden in sorgfältig ausgewählten Häusern mit maximal zehn Zimmern statt, die ausschließlich den Gästen von The Offline Hotel zur Verfügung stehen. Diese ruhige und private Atmosphäre ermöglicht den Teilnehmern maximale Entspannung und Erholung, weit entfernt von den üblichen Zwängen des Alltags.

Personalisierte und flexible Programme

Getreu dem Motto ‚Alles kann, nichts muss‘ können die Gäste täglich neu entscheiden, wie sie ihren Tag verbringen möchten. Yoga gehört zum täglichen Angebot, zur Auswahl stehen außerdem entspannende Tage am Pool oder an schattigen Plätzen mit einem guten Buch, wohltuende Massagen oder Aktivitäten wie Picknicks am Wasserfall oder Wanderungen. Diese Flexibilität und Personalisierung ermöglichen es den Gästen, ihren Urlaub nach ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen zu gestalten.

Das Besondere: Der Verzicht auf alkoholische Getränke kostet keine Mühe und erfordert keine Selbstbeherrschung – es gibt schlicht keinen Alkohol vor Ort. Für aromatisch-erfrischende Alternativen ist selbstverständlich gesorgt.

Die Idee hinter The Offline Hotel

„Hätte ich gewusst, wie viel schöner mein Leben ohne Alkohol ist, ich hätte wohl nie damit angefangen.“

Titilayo Bornmann, Gründerin und Gastgeberin von The Offline Hotel war selbst 27 Jahre lang alkoholabhängig und hat sich entschlossen, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, um das Stigma Alkoholismus zu bekämpfen. Seit fünf Jahren konsumfrei, lebt sie gemeinsam mit ihrem Partner und Tieren auf einer kleinen Farm in Portugal. Basierend auf ihren eigenen Erfahrungen hat sie die Reiseagentur The Offline Hotel gegründet, um exklusive, alkoholfreie Urlaubsangebote in einer geschützten und entspannten Umgebung zu schaffen.

Ein sicherer Hafen für Erholungssuchende

„In vielen Hotels sind alkoholische Getränke in der Minibar oder beim Dinner Standard. Urlaubsangebote ohne Alkohol sind schwer zu finden, das wollte ich ändern.“ So beschreibt Titilayo Bornmann ihre Motivation. The Offline Hotel bietet daher eine wertvolle Alternative und einen sicheren Hafen für alle, die eine alkoholfreie Urlaubserfahrung suchen und gleichzeitig von digitaler

Entgiftung profitieren möchten.

The Offline Hotel wurde gegründet, um Menschen eine ruhige und alkohol- sowie digitale ablenkungsfreie Urlaubserfahrung zu bieten. The Offline Hotelsorgt dafür, dass die Gäste maximierte Erholung und Entspannung genießen, indem es sorgfältig ausgewählte Häuser und maßgeschneiderte Programme bietet.

Kontakt

The Offline Hotel

Titilayo Melanie Bornmann

Oelkersallee 54

22769 Hamburg

+4915756874033



http://www.theofflinehotel.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.