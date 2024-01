Einzigartiger Rückbildungskurs für Kaiserschnitt-Mütter – Eine Initiative von Hebamme Julia Ronnenberg

„Auch Rückbildung nach Kaiserschnittgeburt ist wichtig“, sagt erfahrene Hebamme

Ist Rückbildung nach einem Kaiserschnitt überflüssig? Diese Annahme ist immer noch weit verbreitet, doch Hebamme Julia Ronnenberg widerspricht entschieden. „Jede Frau, egal wie sie ihr Kind zur Welt gebracht hat, braucht eine gezielte Kräftigung nach der Schwangerschaft“, so die erfahrene Hebamme.

Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für die Bedeutung der Rückbildung nach einem Kaiserschnitt zu schärfen und bietet einen spezialisierten Online-Kurs an, der sich gezielt den Bedürfnissen dieser Frauen widmet.

Langjährige Erfahrung in der Rückbildung

Julia Ronnenberg ist seit 2004 in der Rückbildung tätig und hat in dieser Zeit unzähligen Frauen geholfen, nach der Geburt wieder zu ihrer körperlichen Stärke zurückzufinden. Ihre Erfahrung und ihr Verständnis für die postnatale Phase spiegeln sich in der Qualität ihrer Kurse wider. „Die Frauen sind oft sehr glücklich, dass sie in meinen Kursen nicht nur Übungen machen, sondern auch etwas über die Prozesse in ihrem Körper lernen. Und das nicht nur für die nachgeburtliche Zeit. Der Beckenboden ist ein weibliches Thema, daher versuche ich den Teilnehmerinnen wertvolles Wissen weit über die Rückbildungszeit mitzugeben.“

Ein augenöffnendes Erlebnis

Die Idee für diesen spezialisierten „Kaiserschnitt-Rückbildungskurs“ entstand aus einer besonderen Situation in einem Kurs: Während eines Online-Rückbildungskurses in der Zeit der COVID-19-Pandemie, in dem zufällig viele Kaiserschnitt-Mütter teilnahmen, entstand eine berührende Situation, die die Teilnehmerinnen dazu bewegte, sich gegenseitig zu trösten und zu unterstützen. „Obwohl der Kurs online stattfand, war da so eine Verbundenheit unter den Frauen.“ Dieses Erlebnis war für Julia ein Augenöffner. „Mir war bis dahin gar nicht klar, dass sich viele Frauen nach einem Kaiserschnitt mit ihren spezifischen Fragen alleine gelassen fühlen, die in herkömmlichen Rückbildungskursen nicht ausreichend behandelt werden.“

Ein Kurs, der auf die Bedürfnisse eingeht

Mit dem Ziel, diese Lücke zu schließen, hat Julia Ronnenberg einen Kurs entwickelt, der sich intensiv mit den Themen Narbenpflege, Stärkung der Körpermitte und spezifischen postoperativen Bedürfnissen beschäftigt. Der Kurs bietet nicht nur Rückbildungsgymnastik, sondern auch Anleitungen zur Narbenpflege, Experteninterviews von Fachleuten, die sich Hauptberuflich mit Narben beschäftigen, und fundiertes Wissen, um Frauen nach einem Kaiserschnitt ganzheitlich zu unterstützen.

Über Mammacita

Unter dem Namen Mammacita bietet die Hebamme Julia Ronnenberg seit Jahren eine umfassende Betreuung im Bereich der postnatalen Gesundheit an. Das Angebot reicht vom spezialisierten „Kaiserschnitt-Rückbildungskurs“ über Kurse für Frauen nach vaginaler Geburt bis hin zu Programmen für Mütter, die nach der Schwangerschaft wieder sportlich aktiv werden möchten.

Bei allen Kursen steht natürlich der Beckenboden im Rampenlicht. „Ich sorge dafür, dass er nicht zu kurz kommt, im wahrsten Sinne des Wortes!“, so die Hebamme.

Link zum Rückbildungskurs nach Kaiserschnitt:

https://www.mammacita.de/produkt/mammacita-online-rueckbildungskurs/

Die BJFB LTD ist die Firma von Hebamme Julia Ronnenberg und vertreibt verschiedene Produkte rund um Schwangerschaft, Geburt, Rückbildung und Baby.

Kontakt

BJFB Ltd

Benjamin Ronnenberg

Griva Digeni 44

8047 Paphos

+49 421 221578 91



http://www.mammacita.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.