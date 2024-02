Einzigartige Kunsterlebnisse entlang des Victoria Harbour in Hongkong

Im Frühjahr gibt es für Kunstinteressierte faszinierende neue Kunst-Events auf beiden Seiten des Victoria Harbour

Das Leisure and Cultural Services Department (LCSD) präsentiert gemeinsam mit dem internationalen Kunstkollektiv teamLab sowie Hongkonger Künstlern und anderen Partnern die Art@Harbour 2024. Mehrere Kunstinstallationen und digitale Kunstfassaden im Freien – die Kunst, Wissenschaft und Technologie integrieren – werden Kunstinteressierten eine inspirierende und sinnliche Erfahrung entlang der Hafenfront von Hongkong bieten.

teamLab Continuous ist eine interaktive Installation, die sich vom 25. März bis 2. Juni über die Rasenflächen des Tamar-Parks bis hin zum Victoria Harbour erstrecken wird. Hunderte von farbenfroh leuchtenden, eiförmigen Strukturen ändern dann kontinuierlich ihre Farben und Klänge, wenn Besucher mit ihnen interagieren. Außerdem gibt es geschmückte Bäume im Park, die ebenfalls mit wechselnden Farblichtern und Klängen reagieren.

Vom 16. März bis 7. April findet das Festival WestK FunFest statt. Zu den Highlights gehört Ephemeral, eine preisgekrönte, groß angelegte immersive Kunstinstallation entlang der Waterfront Promenade, wo Besucher in eine Welt aus riesigen, regenbogenfarbenen Seifenblasen eintauchen und Pop-up-Performances erleben können.

Ein Muss für Liebhaber der Popkultur ist die ComplexCon Hong Kong vom 22. bis 24. März, die erstmals außerhalb der USA stattfindet. Das von Experten kuratierte Festival präsentiert die einflussreichsten Marken und Künstler der Welt und schafft so ein unvergessliches Erlebnis, das Mode, Sneaker, Kunst, Essen, Musik und vieles mehr miteinander verbindet. Das Festival feiert sein internationales Debüt auf der AsiaWorld Expo, nur wenige Minuten vom internationalen Flughafen Hongkong entfernt.

Auch bereits bekannte Kunstereignisse kehren nach Hongkong zurück

Die Art Basel Hong Kong ist ein Eckpfeiler der Kunstsaison. Die prestigeträchtige Kunstmesse findet vom 28. bis 30. März im Hong Kong Convention and Exhibition Centre statt und präsentiert mehr als 240 Galerien von Weltrang und sechszehn groß angelegte Installationen.

Weiterhin kehrt vom 27. bis 31 März die Art Central wieder an die Central Harbourfront zurück. Präsentiert wird grenzüberschreitende zeitgenössische Kunst von den zukunftsweisendsten Galerien der Region. Ein neuer Bereich namens „Neo“ wird Erstausstellern gewidmet.

Im West Kowloon Cultural District, einem der coolsten Viertel des Hafens, können noch bis 11. April die Ausstellung Botticelli to Van Gogh mit Meisterwerken aus der Londoner National Gallery im Hong Kong Palace Museum bewundert werden.

Ab 16. März wird im M+ Museum die beeindruckende Ausstellung Noir & Blanc mit Schwarz-Weiß-Fotografien zu sehen sein. Die Ausstellung erforscht die Schwarz-Weiß-Fotografie und bietet verschiedene Perspektiven, um das Schaffen von Schwarz-Weiß-Bildern im Laufe von mehr als einem Jahrhundert zu verstehen.

Außerdem bietet das Hong Kong Tourism Board eine organisierte Arts in Hong Kong Harbour Tour mit Sitzplätzen in der ersten Reihe zu den künstlerischen Wundern entlang des Meeres an. Weitere Einzelheiten folgen auf https://www.discoverhongkong.com

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Firmenkontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Pressekontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Bildquelle: © Leisure and Cultural Services Department