Einzigartig in der deutschen Fachpresse: Das “Jahrbuch der Deutschen Anlageberatung 2021” porträtiert die deutsche Sachwert-Anlagebranche.

Das “Who is Who” der Kapitalanlage – von EXXECNEWS und Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA.

Investitionen der deutschen Sachwert-Anlagebranche, also Kapitalanlagen in geschlossene alternative Investmentfonds (AIF) und Vermögensanlagen, haben sich von einem Nischenmarkt zu einem milliardenschweren Finanzmarktsegment entwickelt. Attraktiv sowohl für Privatanleger als auch institutionelle Investoren. EXXECNEWS und Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA stellen im diesjährigen Jahrbuch die wichtigsten Assetklassen, ihre Protagonisten und die wichtigsten Akteure dieses Finanzmarktes vor.

Hamburg, 16. August 2021 – EXXECNEWS hat in Kooperation mit der Deutschen Finanz Presse Agentur DFPA (https://www.dfpa.info) die dritte Ausgabe des “Jahrbuch der Deutschen Anlageberatung – Sachwerte” herausgebracht.

Alternative Investmentfonds (AIF) zeichnen sich aus durch ihr weites Spektrum an Anlagemöglichkeiten. Den Schwerpunkt bilden Immobilien-Investments, einerlei ob in Wohn-, Sozial-, Büro- oder Handelsimmobilien, einerlei ob in Deutschland, europaweit oder in den USA. Wachsende Bedeutung haben die Investments in Erneuerbare Energien, also in Windanlagen und Photovoltaik, und in die wichtigen Bereiche wie Logistik und Infrastruktur, aber auch in das zukunftsorientierte Anlagesegment Private Equity. Über 30 Kapitalanlage-Experten geben Anlegern einen Leitfaden an die Hand, wie sich die verschiedenen Assetklassen rentieren. Exklusiv werden die Ergebnisse von 188 alternativen Investmentfonds (AIF) veröffentlicht – Aktiva, Jahresergebnis, Ausschüttungen und Anteilswerte, alles auf einen Blick. Die Lageberichte von 32 Vermögensanlagen werden prägnant zusammengefasst. Beides belegt, dass sich Sachwert-Anlagen trotz aller Corona-Widrigkeiten wacker und profitabel geschlagen haben.

Sachwert-Investments sind im Aufwind. “Die Attraktivität der aktuellen Beteiligungsangebote, was Erfolg, Renditen und Image betrifft, hat sich stark verbessert”, meint der Herausgeber des Jahrbuches Dr. Dieter E. Jansen: “Die Qualität der Beteiligungen, fehlende bad news, keine relevanten Pleiten und sich verbesserndes Berichtswesen der Emittenten zeigen Wirkung.”

Flankiert wird dieses einzigartige Branchen-Kompendium von Kurzporträts der Kapitalverwaltungsgesellschaften und Emittenten von Vermögensanlagen, der wichtigsten Anlagevertriebe, Pools und Haftungsdächer, Verwahrstellen und spezialisierter Anwaltskanzleien und Serviceunternehmen. Ein weiteres Schwerpunktthema des Jahrbuches 2021 ist die ausführliche Darstellung des massiven Umbruchs der Finanzmärkte hin zu Nachhaltigkeit, zu “sustainable finance”. Stimmen der Anlagebranche und der politischen Parteien beschreiben, was sich schon geändert hat, was sich noch ändern wird: Die Finanzwelt im Wandel. Alternativlos. Gigantisch. Irreversibel.

“Unser Jahrbuch der Deutschen Anlageberatung hat sich etabliert als das Schaufenster und Aushängeschild einer bedeutenden Investment-Industrie und volkswirtschaftlich wichtigen Finanzbranche”, erklärt Dr. Dieter E. Jansen, Gründer und Herausgeber der Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA und der Kapitalanlagezeitung EXXECNEWS (http://www.exxecnews.de) sowie deren gemeinsames “Jahrbuch der Deutschen Anlageberatung 2021 – Sachwerte”. Die Verbreitung des 136 Seiten starken Kompendiums erfolgt branchenweit und kostenfrei. Es wird klassisch in gedruckter Form per Post an alle wesentlichen Verlage und Redaktionen im Land verschickt – sowie in digitaler Form via E-Mail, Internet und Social Media. Es steht zur Ansicht auf der DFPA-Website auf https://www.dfpa.info/jahrbuch.html zur Verfügung. Unter diesem Link kann auch ein gedrucktes Exemplar des Jahrbuchs kostenfrei bestellt werden.

Über die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA:

Die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA (www.dfpa.info) mit Sitz in Hamburg ist der unabhängige Branchenbeobachter und der verlässliche Lieferant für alle News, die Finanzdienstleister, Berater und Vermittler wissen müssen. Die Fachredaktion wertet täglich mehr als 3.200 Nachrichtenquellen aus und stellt diese den Nutzern der DFPA zur Verfügung.

Die von Dr. Dieter E. Jansen 2014 gegründete DFPA ist der Nachrichtenservice für die Finanz-, Kapitalanlage- und Investmentbranche und bietet Fachinformationen über Märkte und Recht, Produkte und Akteure. Die DFPA bietet alle relevanten Informationen und Nachrichten der Finanz- und Investmentbranche auf einen Blick und ist die feste Institution für Finanznachrichten der Praktiker.

Mit der Öffnung der DFPA 2017 für Berater, Vermittler und den Anbietern von Finanz- und Kapitalanlage-Produkten steigen Reichweite und Nutzerzahlen, was interessante Werbemöglichkeiten nicht nur für Finanzdienstleister, Banken, Vertriebe und Initiatoren ermöglicht, sondern auch für Unternehmen, die eine anspruchsvolle und kaufkräftige Zielgruppe ansprechen möchten.

