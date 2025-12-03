Öffentliche Petition für ein Frauenhaus seit 1. Dezember 2025 im Internet – 25. November 2025 – Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen / Orange The World

Andreas Klamm (Die Linke), Mitglied des Kreistags Rhein-Pfalz-Kreis: „Jetzt handeln – Frauen schützen! Einrichtung eines Frauenhauses in Schifferstadt ist überfällig.“

Ludwigshafen/Schifferstadt/Mainz. Zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November und im Rahmen der weltweiten UN-Kampagne „Orange The World“, einer weltweiten Kampagne bis zum 10. Dezember 2025, dem Tag der Menschenrechte, erneuert das Kreistagsmitglied Andreas Klamm (Die Linke) seine eindringliche Forderung nach der Einrichtung eines ersten Frauenhauses in Schifferstadt für den gesamten Rhein-Pfalz-Kreis. Bereits 2024 hat Klamm diesen Vorschlag in die politische und öffentliche Diskussion eingebracht – bis heute jedoch ohne konkrete Umsetzung.

„Frauen, die Gewalt erleben, brauchen Schutzräume – sicher, erreichbar und niedrigschwellig. Gerade im Rhein-Pfalz-Kreis fehlt ein solches Angebot vollständig. Das ist eine Lücke, die wir politisch nicht länger verantworten können“, erklärt Andreas Klamm.

Gemeinsam mit rund 60 weiteren engagierten Menschen richtet Klamm einen dringenden Appell und eine öffentliche Petition an:

die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger im Landtag Rheinland-Pfalz,

die Landesregierung in Mainz,

sowie an alle zuständigen kreisweiten Gremien.

Die Forderung ist klar: Ein Frauenhaus in Schifferstadt muss endlich realisiert werden, um betroffenen Frauen und Kindern Schutz, Beratung und die Möglichkeit zu einem sicheren Neuanfang bieten zu können.

„Wir müssen ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen – nicht nur symbolisch, sondern ganz praktisch auch im Rhein-Pfalz-Kreis. Ein Frauenhaus ist ein zentraler Baustein, um den betroffenen Frauen und Kindern echte Perspektiven und niederschwellige Angebote des Schutzes und der Hilfe für Frauen und Kinder zu eröffnen“, so Klamm.

Er ruft die Menschen im Rhein-Pfalz-Kreis ausdrücklich dazu auf, sich dem Anliegen anzuschließen:

„Ich bitte möglichst viele Bürgerinnen und Bürger, Initiativen und Institutionen, dieses wichtige Projekt zu unterstützen und unsere öffentliche Petition mitzuunterschreiben. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Frauen mit Kindern in Not nicht länger allein gelassen werden.“

Mit der Teilnahme an „Orange The World“ wollen Klamm und die Unterstützenden ein starkes Signal senden: Gewalt gegen Frauen darf niemals toleriert werden – weder im privaten noch im öffentlichen Raum.

Die öffentliche Petition ist seit 1. Dezember 2025 im Internet abrufbar und kann online mitgezeichnet werden bei: https://www.change.org/p/ein-frauenhaus-in-schifferstadt-einrichten

Pressekontakt:

Andreas Klamm

Mitglied des Kreistages Rhein-Pfalz-Kreis

E-Mail: andreasklamm@hotmail.com

E-Mail: andreasklamm@friedensmenschsozial.de

Telefon: 0621 5867 8054