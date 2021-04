Einladung zur Pressekonferenz mit Weltneuheit: Erstes Hochdurchsatzlabor verknüpft breitflächig Gurgel-PCR Tests mit schnellem Variantennachweis.

– M20 ist der weltweit erste COVID-19-Test, der 20 Virusmutanten innerhalb von 24 Stunden in einer Probe identifiziert

– Stölting-Tochterfirma H.i. Competence kooperiert mit Labortestanbieter Ingenium Labs

– Aufbau eines europaweiten Testangebots

– Unternehmen laden zur Pressekonferenz am 15.04.2021 ein

Im Kampf gegen die Coronapandemie spielen Infektionstests eine zentrale Rolle. Deutschland setzt mit den Antigen-Schnelltests jedoch auf die drittbeste Lösung. PCR-Tests sind die bewährte und beste Lösung. Doch anders als in anderen Ländern wurden die Kapazitäten für flächendeckende PCR-Tests hierzulande nicht geschaffen. Mit dem Ziel, das derzeit vorhandene Testangebot zu verdoppeln, hat der Gelsenkirchener Hygienespezialist H.i. Competence eine Kooperation mit dem Frankfurter Laborunternehmen Ingenium Labs geschlossen. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen Europas größtes PCR-Corona-Express-Testsystem aufbauen. Dabei setzen die Partner auf das innovative “M20”-MALDI-TOF-Verfahren, das 20 verschiedene Virusmutationen in einer Probe gleichzeitig nachweist. Die Probenentnahme erfolgt bequem und schmerzfrei mithilfe eines Gurgeltests, den die Nutzer selbst durchführen.

Um die Tests möglichst schnell auswerten zu können, wird der Bau eines neuen Labors in Gelsenkirchen begonnen, in dem bis zu 140.000 PCR-Test-Analysen pro Tag möglich werden. Damit wird das weltweit erste Hochdurchsatzlabor geschaffen, das vollintegriert flächendeckend PCR-Ressourcen anbietet und gleichzeitig eine ebenso sichere wie schnelle Corona Variantenbestimmung gewährleistet. Flankierend werden deutschlandweit Teststationen und Drive-In-Testcenter aufgebaut.

Über die Hintergründe der Zusammenarbeit und die gemeinsamen Ziele informieren Vertreter der beiden Unternehmen im Rahmen einer Pressekonferenz:

Datum: Donnerstag, 15. April 2021

Uhrzeit: 12:00 bis 13:00 Uhr

Ort: Stölting Harbor, Johannes-Rau-Allee 15-19, 45889 Gelsenkirchen

Gesprächspartner:

– Prof. Dr. Wolfgang Kaminski, Labormediziner und ärztlicher Leiter Ingenium Labs

– PD Dr. Dr. Martin Stürmer, Virologe und Leiter des Ingenium Labs Virologie Labors

– Dr. Peter Wieloch, Geschäftsführer Ingenium Labs

– Dominik Mosbacher, Geschäftsführer H.i. Competence

Anmeldung für Medienvertreter:

Im Anschluss an ihre Statements beantworten die Vertreter der Unternehmen gerne allgemeine Fragen. Aufgrund der pandemiebedingt geltenden Hygienevorschriften ist die Zahl der Plätze begrenzt. Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte per Mail an presse@pr4you.de mit Ihren vollständigen Kontaktdaten an.

