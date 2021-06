Einladung zum Seminar Fange endlich an zu leben von Ernst Crameri in Mannheim und St. Moritz

Überall öffnen sich die Türen und Tore, Seminare dürfen wieder stattfinden. Das bedeutet für Ernst Crameri und seine Firma, alles vorzubereiten und zum Start gleich eine Einladung auszusprechen für das Seminar “Fange endlich an zu leben.”

Ernst Crameri hat das Bestsellerbuch geschrieben “Fange endlich an zu leben”

Es gibt eindeutig ein Leben vor dem Tod und dies gilt es zu nutzen. Raus aus dem Jammern, aus der ewigen Hoffnungsspirale, rein in ein selbstbestimmtes Leben.

Parameter wie die eigene Partnerschaft, Beruf, Wohnort, finanzielle Freiheit und vieles mehr müssen stimmig sein. Damit der Mensch glücklich sein Leben leben kann.

Erfolg zu haben ist kein Zufall, sondern absolut planbar. Glück ist niemals im Außen zu suchen, sondern im Inneren. Nur wenn ein Mensch sein selbstbestimmtes Leben führt, all seine Wünsche und Ziele erreicht, schafft er es auch, ein glückliches Leben führen zu können.

Das Seminar findet im Raum Mannheim vom 25. – 26.06.2021 statt und im Raum St. Moritz vom 24. – 25.07.2021.

Ernst Crameri spricht hier eine Einladung aus. Sein großer Wunsch ist, dass viele Menschen daran teilnehmen können. So kostet das Seminar im Wert von EUR 2.970,00 nichts. Zu bezahlen ist die Hotelübernachtung mit Frühstücksbüffet und die persönlichen Ausgaben.

Alle Teilnehmer schlafen im selben Hotel wegen der Gruppendynamik, d.h., ein Übernachten woanders geht nicht. Das Seminar geht nach dem Abendessen weiter und abends gibt es nichts Schöneres, als gemeinsam einen Absacker an der Bar zu sich zu nehmen.

Hier gibt es jede Menge Kundenberichte von ehemaligen Teilnehmern, die mit viel Freude und Begeisterung dabei waren. Was gibt es Wertvolleres als begeisterte Teilnehmer.

Die Seminare von Ernst Crameri sind mit einer absoluten Offenheit gehalten, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Das Ziel ist raus aus der eigenen Komfortzone, rein ins selbstgemachte und selbstbestimmte Leben, ohne beengende Glaubenssätze und die alten Muster.

Alte Thesen wie “Das tut man nicht, was könnten andere denken, Schuster bleib bei deinen Leisten” gehören wahrhaftig der Vergangenheit an. Weiterentwicklung ist das Gebot der Stunde genauso wie entsprechende Wachsamkeit in alle Richtungen.

Hier gibt es mehr Infos zum Seminar in Mannheim und in St. Moritz und gleich zur Anmeldung.

Weitere Seminare und Geschenke warten hier https://www.crameri.de/Seminare auf die Leser.

Crameri-Naturkosmetik GmbH als umfassender Dienstleister:

– Herstellung und Vertrieb von Naturkosmetik-Produkten

– Lehrgänge u. Seminare im Management

– Erfolgs-Coaching

– Bücherverlag

– Events

Geschäftsführerin:

Gisela Nehrbaß

Kontakt

Crameri-Naturkosmetik GmbH

Gisela Nehrbaß

Mannheimer Str. 11b

67098 Bad Dürkheim

06322 – 5734

crameri@crameri.de

http://www.cramerishop.com

