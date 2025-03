Einladung zum Frühlingsfest für die Gesundheit und mehr

Obwohl das Wetter eher an April erinnert, steht der Frühlingsbeginn direkt vor der Tür. Und egal, wie das Wetter auch immer sein mag, startet am Freitag, 21.3. das Frühlingsfest vom „Selbstheilung ist machbar“ 4 – Jetzt geht´s ums Ganze – Online-Kongress, um noch mehr begeisterte Teilnehmende zu erreichen.

Von Freitag, 21.3. um 08:08 Uhr bis Sonntag, 23.3. um 19:19 Uhr öffnet der gesamte Kongress mit 39 exklusiven und sehr spannenden, sowie informativen Inhalten und vielen Angeboten der Expertenschaft nochmals kostenfrei seine Pforten, nachdem er offiziell vergangenen Sonntag zu Ende ging.

Von Mittwoch, 26.3. bis Samstag, 5.4. finden außerdem noch 5 exklusive LIVE-Event-Tage unter anderem mit einer kostenfreien 2-Tages-Challenge, bei der die Teilnehmenden lernen das Hindernis #1 für jede Art von gelungenem Leben in 3 Minuten zu transformieren, wodurch sich die eine oder andere Tür in ihrem Leben ganz von selbst öffnet, statt.

Am kostenfreien Kongress-Sonderwochenende vom 21. – 23.3. erwarten die Teilnehmenden unter anderem die Themen;

– Erhöhung der Lebensenergie

– Karma in Balance bringen

– Soforthilfe & Selbstheilung im Notfall und auf Reisen

– Altes Heilwissen der Urvölker zur Heilung von Menschen, Tieren, Pflanzen und dem GANZEN

– Frequenzreisen im Quantenfeld

– Schwinungserhöhung

– Meridian-Heilungs-Kurs mit einfachen Übungen und Videolektionen, die Deine Gesundheit und Dein Lebensglück unterstützen im Wert von 490,- € kostenfrei (mit dem Kongress-Paket).

– LIVE Quanten-Fern-Heilung

– Inneren Heiler stärken durch Lebensmusik

und vieles mehr

Es werden Fragen beantwortet wie;

– Warum fast alle Menschen in unserer Gesellschaft einen ernsthaft gesundheitsgefährdenden Lichtmangel haben?

– Was elektromagnetische Strahlungen, Handystrahlung & 5 G wirk-lich mit Dir machen?

– Mythen über die Kundalini-Erweckung – was ist wirklich dran?

– und mehr …?

Weitere Themen sind;

– Lemurien & Atlantis

– Plejader, Starseeds, Pyramiden

– Numerologie

– Feng Shui

– chinesische Astrologie

– keltisches Baumhoroskop

– Eine Reise zu Heiltempeln im Inneren der Erde

– und mehr …

Zur kostenfreien Teilnahme beim „Selbstheilung ist machbar“ 4 – Jetzt geht´s ums Ganze – Frühlingsfest ist ein vorherige Anmeldung per E-Mail-Adresse nötig.

Zur kostenfreien Anmeldung hier klicken: https://selbstheilung.tips

Seelen.TV LTD wurde am 3.3.2025 neu gegründet mit dem Ziel, spirituelle Menschen auf dem Weg zu ganzheitlicher Gesundheit, Bewusstsein und Heilung auf allen Ebenen zu unterstützen.

