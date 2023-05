Einführung in die Technologie rund um Balkon-Solaranlagen

Entdecken Sie die Technik, die hinter Balkon-Solaranlagen steckt und wie Sie diese effektiv nutzen können.

Balkon-Solar-Anlagen sind eine innovative Möglichkeit für Verbraucher, um selbst Strom aus erneuerbaren Energien zu produzieren. Doch wie funktioniert diese Technologie? Das Heinsberger Start-up-Unternehmen MYSOLARPLANT hat sich auf den Vertrieb von Stecker-Solar-Anlagen spezialisiert und bietet hierzu wichtige Informationen rund um das Thema Balkon-Solaranlagen an. Eine der wichtigsten Komponenten sind die Solarmodule. Diese bestehen aus Solarzellen, die das Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. Doch welche Faktoren beeinflussen die Effektivität der Solarmodule? Neben der Größe und der Leistung der Module sind Faktoren wie Wind- und Schneelasten relevant. Ein weiterer wichtiger Bestandteil von Balkon-Solar-Anlagen ist der Wechselrichter. Dieser wandelt den erzeugten Gleichstrom der Solarmodule in Wechselstrom um, der für den Einsatz im Haushalt geeignet ist. Dabei kommt das sogenannte Maximum Power Point Tracking (MPPT) zum Einsatz. Diese Technologie sorgt dafür, dass der Wechselrichter immer die maximale Leistung aus den Solarmodulen herausholt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei Balkon-Solaranlagen ist die Witterungsbeständigkeit. Die Solarmodule und Wechselrichter sind in der Regel gemäß der Schutzart IP67 ausgelegt, was sie gegen Witterungseinflüsse wie Regen oder Schnee schützt. Zudem bietet MYSOLARPLANT lange Garantiezeiten von 20 Jahren für die Solarmodule und 10 Jahren für den Wechselrichter an. Mit einem Balkonkraftwerk können Verbraucher nicht nur aktiv zur Energiewende beitragen, sondern auch langfristig von der Nutzung erneuerbarer Energien profitieren. Überzeugen Sie sich und investieren Sie in eine nachhaltige Zukunft mit der Stecker-Solar-Anlage von MYSOLARPLANT.

Für weitere Informationen rund um die Stecker-Solar-Anlagen und die Installation bietet MYSOLARPLANT eine umfassende Beratung an. Mehr Informationen zu der Stecker-Solar-Anlage und weiteren Produkten von MYSOLARPLANT finden Sie auf der Website unter www.mysolarplant.de

Das Heinsberger Startup-Unternehmen KoRa-Group mit der Produktmarke „MYSOLARPLANT“ entwickelt sich seit kurzer Zeit zu einem erfolgreichen und etablierten Unternehmen in der Solarbranche. Unter der erfahrenen Führung der Geschäftsführer Marcel Kornmesser und Sven Rademächers bietet das Unternehmen ein breites Produkt-Portfolio an Stecker-Solar-Anlagen an, welche sowohl regional als auch bundesweit vertrieben werden. Besonders hervorzuheben ist die herausragende Qualität der Produkte, welche durch eine Garantiezeit von 25 Jahren auf die Leistungsfähigkeit der Solarpaneele unterstrichen wird. Darüber hinaus bietet MYSOLARPLANT t seinen Kunden einen besonderen Mehrwert durch die Integration eines WLAN-Moduls mit zugehöriger App. Ein weiterer Vorteil: Alle Produkte sind zum reduzierten MwSt-Satz von 0% erhältlich. Mit dem Slogan „FOR A BETTER TOMORROW“ setzt MYSOLARPLANT ein klares Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Firmenkontakt

KoRa Group Marcel Kornmesser | Sven Rademächers GbR

Marcel Kornmesser

Industriestr. 9

52525 Heinsberg

02452-9896868



http://www.mysolarplant.de

Pressekontakt

KoRa Group Marcel Kornmesser | Sven Rademächers GbR

Sven Rademächers

Industriestr. 9

52525 Heinsberg

02452-9896868



http://www.mysolarplant.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.