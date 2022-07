Location: Saal

Street: Potshauser Straße 20

City: 26842 – Potshausen (Germany)

Start: 25.11.2022 09:00 Uhr

End: 26.11.2022 17:00 Uhr

Entry: 250.00 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



Dieses Wochenendseminar zur Einführung in die systemische Arbeit, richtet sich an alle Interessierten aus dem psychosozialen Arbeitsfeld und führt in die Grundlagen des systemischen Denkens und Handeln ein.

In erlebnisorientierter Form wird ein Überblick über die systemische Theorie gewährt, die die Grundlage für vielfältige Kommunikationsanforderungen sein kann.

Nach einem lebendigen Einblick in die theoretischen Grundlagen werden anhand konkreter Fallbeispiele aus dem praktischen Berufsalltag die Teilnehmenden an die systemische Haltung und eine ressourcenorientierte Arbeitsweise herangeführt.

Ziel des Seminars ist das Kennenlernen des Systemischen Paradigmas.

Es will die Lust wecken, sich näher mit einer systemischen Haltung und dem entsprechenden Handwerkszeug vertraut zu machen. Beabsichtigt ist eine

berufliche und persönliche Kompetenzerweiterung!

Nähere Infos zur systemischen Arbeitsweise und zur Referentin finden Sie auch auf der Homepage

unter www.beratungspraxis-vorwerk.de

Preis inkl. Vollverpflegung und Übernachtung

Das Wochenendseminar kann auf die Fortbildung „Systemisches Handwerkszeug“

mit Abschlusszertifikat vom EBZ Potshausen angerechnet werden.

Evangelisches Bildungszentrum Ostfriesland-Potshausen – Lernen im Grünen

Das Evangelische Bildungszentrum Ostfriesland-Potshausen blickt auf fast 60 Jahre Bildungsarbeit als Landvolkshochschule zurück.

Wir bieten berufliche Fortbildung, Bildungsurlaub in Niedersachsen und

weitere Bildungsangebote, z. B. die Qualifizierung Ehrenamtlicher.

Als Bildungseinrichtung in Ostfriesland haben wir einen unserer Schwerpunkte auf Seminare zum Thema Geschichte, Kultur und Ökologie Ostfrieslands gelegt.

Als Tagungshaus steht das Bildungszentrum auch Gastgruppen offen. Lassen Sie sich von der schönen Lage, der guten Küche und der freundlichen Atmosphäre inspirieren und besuchen Sie uns!

