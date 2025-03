Einfacher als Brötchen kaufen: Norddeutsche Solar bietet KI-gestützte Komplettlösung für den Onlinekauf von Solaranlagen

(Oldenburg, März 2025) Individuelle Angebotserstellung 24/7, transparente Preisgestaltung und schnelle Lieferung – Privatnutzer, die ihr Eigenheim mit einer Solaranlage ausstatten möchten, können diese nun ganz einfach im Internet bestellen. Dafür bündelt die Norddeutsche Solar aus Oldenburg in Niedersachsen die entsprechenden digitalen Tools und handwerklichen Dienstleistungen auf einer Website. Der Anbieter hochwertiger Photovoltaikanlagen setzt hierbei vor allem auf einen Mix aus künstlicher Intelligenz (KI) und smarten Anwendungen wie Google Solar. Das Unternehmen verschafft sich so einen klaren Wettbewerbsvorteil im Solarmarkt und schließt mit seinem innovativen Angebot eine wichtige Marktlücke. Das Thema Solaranlage ist somit nicht länger mit hohem Beratungsaufwand und langen Wartezeiten verbunden. Mit einem grundlegend vereinfachten Kaufprozess erhalten Kunden alle Informationen online und können das Produkt ihrer Wahl direkt auf der Website erwerben. Dieses wird dann innerhalb kürzester Zeit gebrauchsfertig geliefert, inklusive Erledigung aller bürokratischer Angelegenheiten. Laut Firmenphilosophie soll so der Kauf einer PV-Anlage einfacher als der Brötchenkauf beim Bäcker werden.

Das Konzept der Norddeutschen Solar richtet sich vor allem an Privatnutzer, da das Unternehmen alle technischen und administrativen Schritte bis zum Betrieb der Anlage übernimmt. Schließlich geht es bei einer Photovoltaikanlage um eine nachhaltige Investition, um Funktionalität und Sicherheit sowie um passgenauen Service.

Digitale Angebotserstellung in Echtzeit für maximale Kostentransparenz

Im ersten Schritt können Interessenten auf Basis ihrer Immobilie mithilfe eines eigens entwickelten Online-Tools – ein Mix aus KI, Google Solar und exakten Lidar-Daten – den genauen Bedarf und damit den Preis ihrer persönlichen Solaranlage berechnen lassen, der anschließend direkt angezeigt wird. Großen Wert legt das Unternehmen hier auf verlässliche, transparente und schnell verfügbare Informationen. Interessenten wird so die Entscheidung erleichtert, ob und in welcher Größe sie eine Solaranlage erwerben möchten. Konkret erhalten sie in weniger als fünf Minuten ein verbindliches Angebot, maßgeschneidert für die eigene Immobilie – und können sogar online bezahlen, sofern gewünscht.

Schnelle Prozesse und unkomplizierter Kundenservice dank KI

Auch beim Kundenservice setzt die Norddeutsche Solar auf die Unterstützung von KI, die in der eigenen App – anders als ein Chatbot – nicht nur vorprogrammierte Sprachschnipsel für die Beratung nutzt, sondern tatsächlich individuell und passgenau auf An- und Rückfragen, auf Berechnungswünsche oder Bedenken reagieren kann – und zwar rund um die Uhr. Das beschleunigt den Einstiegsprozess und lässt mehr Zeit für Detailplanungen. Auf Wunsch kann anschließend ohne offene Fragen direkt online geordert werden.

Dienstleistungen von A bis Z

Die Norddeutsche Solar ist überwiegend im norddeutschen Raum mit den Postleitzahlen 26, 27, 28 und 49 tätig. Sie übernimmt nach der Auftragsbestätigung alle administrativen Dienstleistungen und Services, wie z. B. die Anträge zum Anschluss und zur Netzeinspeisung, die Eintragungen in alle notwendigen Register sowie die Korrespondenz mit dem Energieversorger. Lieferung und Installation werden – meist innerhalb eines Arbeitstages – von eigenen Installateuren und festangestellten Mitarbeitern durchgeführt. Der gesamte Prozess, von der Erstanfrage über die Bestellung der Solarmodule bis zur fertigen Anlage auf dem Dach und der Einspeisung ins Stromnetz, dauert ungefähr vier Wochen. Für die Norddeutsche Solar steht dabei Kundenzufriedenheit an vorderster Stelle: Sie will Endverbrauchern mit dem Onlineangebot eine bisher einzigartige, ganzheitliche und bequeme Komplettlösung für den Solaranlagenkauf bieten und damit auch aktiv die Energiewende vorantreiben.

Weitere Informationen zum Produktsortiment der Norddeutschen Solar sowie zum Unternehmen finden Sie unter www.norddeutsche-solar.de.

Über die Norddeutsche Solar

Die Norddeutsche Solar und Ingenieurgesellschaft mbH ist ein Anbieter von Solaranlagen (Photovoltaik) für Privatnutzer, Unternehmen sowie für die Agriphotovoltaik. Das Unternehmen mit angeschlossenem Ingenieurbüro hat seinen Sitz in Oldenburg in Niedersachen und beschäftigt in der Gruppe circa 50 Mitarbeiter, vom Planungsingenieur über den Elektromeister bis hin zum Dachmonteur. Der besondere Fokus des Unternehmens liegt auf dem Onlinevertrieb für den Residential-Bereich mithilfe von eigens entwickelter, hochinnovativer und KI-gestützter Technologie.

www.norddeutsche-solar.de

