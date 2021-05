Einfache Wege zu mehr Work Life Balance

Ganz leicht zu mehr Work Life Balance kommen mit nicht-nur-Buch von Kai-Uwe Harz

Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen von zu Hause arbeiten müssen, rückt das Thema Work Life Balance in den Vordergrund. Wenn nicht mehr klar räumlich von zwischen Arbeit und Privatleben getrennt wird, gerät die gewohnte Struktur aus den Bahnen, ebenso die Work Life Balance. Wie es mit wenig Anstrengung gelingen kann, das volle Potenzial an Glück und Erfolg im Leben auszuschöpfen und die Work Life Balance auch in herausfordernden Zeiten zu optimieren, zeigt Erfolgscoach und Autor Kai-Uwe Harz in seinem Ratgeber “Du! bist der Regisseur Deines Lebens”.

Potential der eigenen Vorstellungskraft für mehr Work Life Balance nutzen

Gezielt begleitet der Autor seine Leser ein Stück weit durch deren Alltag und fordert sie zu einer Art geistigen Entrümpelung auf: “Ziehe Deine komplette Aufmerksamkeit ab von Dingen, die Du nicht in Deinem Leben willst!”, lautet eine seiner Aufforderungen an seine Leser. Dazu braucht es seiner Einschätzung nach eine Anpassung von Gewohnheiten. Die wichtigste Anpassung ist für ihn der konsequente Fokus auf positive und zielbringende Gedanken und Gefühle. Für Kai-Uwe Harz hat die Konzentration auf positive Aspekte im Leben eine geradezu beflügelnde Wirkung. Denn positive und zielbringende Gedanken verdrängen ängstliche, sorgenvolle und negative Gefühle. Der Autor fordert deshalb seine Leser dazu auf, nur die beflügelnden Gedanken im Leben zu befeuern. Diese Fokussierung auf das Positive kann auch zu mehr Work Life Balance beitragen. Denn Vorstellungskraft schafft auf Basis eines gesunden Selbstwertgefühls die Voraussetzung für ein gutes Lebensgefühl.

Den idealen Tagesablauf konkret vorstellen, kann zu Work Life Balance beitragen

Deshalb fordert Kai-Uwe Harz seine Leser dazu auf, sich jeden Tag und jede Woche so vorzustellen, wie sie ideal verlaufen könnte. In zahlreichen Seminaren zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Work Life Balance konnte sich der Erfolgscoach von der unglaublich großen suggestiven Kraft dieser Vorstellungen überzeugen. Bewusste Zeit zum Denken und Träumen, das entwickeln einer Zielcollage der eigenen Vorstellungen eröffnet Erkenntnisse, die zu mehr Work Life Balance beitragen können. Harz nutzt dazu einfache plakative Aussagen und Aufforderungen, die sich einprägen und gibt seinen Lesern zugleich Raum zum Niederschreiben eigener spontaner Einfälle und Ideen.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

Kontakt

HARZ Akademie e.K.

Kai-Uwe Harz

Von-Alten-Straße 21a

30938 Großburgwedel

+49 (0) 5139 970 5330

presse@harz-akademie.de

https://harz-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.