Einfach schneller Wissen

BLANKE ONLINE CAMPUS

Wer viel zu tun hat, hat wenig Zeit für lange Web-Schulungen. Häufig sind es auch nur einzelne, gezielte Fragen zur Verarbeitung oder einem Produkt, die einer schnellen Antwort bedürfen. Das wäre in zwei Minuten zu klären, dafür braucht man kein 45 Minuten langes Online-Seminar. So sehen es auch die Fliesenzubehör- und Systemprofis von Blanke Systems GmbH aus Iserlohn. Deshalb haben sie jetzt unter campus.blanke-co.de eine ganz neue Wissens-Plattform online gestellt: BLANKE ONLINE CAMPUS.

Was nach intensivem Studium klingt, sind in Wahrheit einfache, schnelle und zugleich detailgenaue Informationen zu allen Blanke Systemen in Form von Kurzvideos. Kurz ist hierbei wortwörtlich zu nehmen, denn die Einspieler sind meistens nicht länger als 120 Sekunden. Dafür behandeln sie auch nur einen Themenschwerpunkt aus dem vielfältigen Systemprogramm von Blanke.

Nach der kostenfreien Registrierung sind die informativen Spots aktuell zu den Bereichen Abdichtungssysteme, Flächenheiz- und -Kühlsysteme, Bodensysteme sowie Entwässerungssysteme sofort verfügbar. In kleinen, überschaubaren und gut gegliederten Einheiten werden sowohl die unterschiedlichen Produktsysteme vorgestellt, als auch deren Anwendung in der Praxis erläutert. Natürlich wird die smarte Knowhow-Datenbank kontinuierlich ergänzt und erwietert. Die auf allen digitalen Endgeräten schnell und einfach abrufbaren Informationen umfassen neben Produkterklärungen auch Tipps und Tricks für die Praxis, Reinigungshinwiese sowie hilfreiches Zusatzmaterial wie Datenblätter, Verlegeanleitungen oder Auskunft über aktuelle Förderprogramme.

Erklärt werden Systeme und Systembestandteile im Detail von Jürgen Pietsch, Leiter der Blanke Anwendungstechnik und Entwicklung von Fliesenzubehörsystemen sowie von Karl-Friedrich Westerhoff, dem Leiter der Anwendungstechnik und Produktentwicklung Flächenheizung bei Blanke. Mit ihrem profunden Fachwissen führen sie die interessierten User leicht verständlich durch die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten des breitgefächerten Produktangebotes von Blanke.

Der BLANKE ONLINE CAMPUS überzeugt, denn die Digitalisierung der zahlreihen Informationsangebote des Iserlohner Fliesenzubehörspezialisten und Systemanbieters folgt der zuverlässigen Blanke-DNA: Kompetenz, Praxisnähe und Schnelligkeit.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Firmenkontakt

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Maria Nowak

Stenglingser Weg 68-70

58642 Iserlohn

+49 (0)2374 – 507 125

info@blanke-systems.de

https://www.blanke-systems.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

+49 221 2789004

sven.tornow@fluestertuete.de

http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Blanke