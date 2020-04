Einfach online inkl. Waren-/Dienstleistungsangebot

doitll – lokal vernetzt, auch in Krisenzeiten (Corona spezial – schnell und einfach online präsentieren inkl. Waren-/Dienstleistungsangebot in doitll)

Du suchst nach einer Möglichkeit, um deine Dienstleistungen auch zu Zeiten der Corona – Krise für jeden sichtbar zu machen? Du möchtest auch in dieser schweren Zeit neue Kunden gewinnen und Kontakte zu anderen Unternehmen in deiner Nähe knüpfen? Unter dem Motto “do it local & limitless”, kurz doitll, bieten wir, ein junges Startup aus dem Landkreis Ebersberg, dir nun die passende Plattform.

doitll ermöglicht es dir, dein Geschäft sowie deine Dienstleistungen und Produkte auf einer digitalen Landkarte zu präsentieren. Das Ganze ist schnell und einfach innerhalb von 5 Minuten möglich und zudem kostenlos. Erstelle deinen doitll-Account und lege einen Point für dein Unternehmen am gewünschten Standort an. Diesen kannst du anschließend umfassend bearbeiten und wichtige Daten eintragen, die du deinen Kunden mitteilen möchtest. Darüber hinaus können einzelne Produkte hinzugefügt und mit Details wie Beschreibungen, Preisen oder Bildern versehen werden. Die digitale Landkarte bietet nun Kunden und anderen Unternehmen in der Nähe einen Überblick über dein Angebot. Über unsere App haben alle doitll-Nutzer zudem die Möglichkeit, via Chat miteinander zu kommunizieren, zum Beispiel, um Lieferbedingungen oder Zahlungsmöglichkeiten zu klären. Getreu dem Motto “do it local & limitless” hast du mit unserer Plattform auch in Corona Zeiten die Chance, dein Angebot in deiner Region für alle sichtbar zu machen. doitll wird aktuell im Rahmen eines Pilotprojekts in Ebersberg umfassend getestet, ist aber bereits weltweit verfügbar.

Aktuell kannst du dein Angebot mit dem Corona Special-Tag versehen, um besondere Aufmerksamkeit zu bekommen, z.B. für Hilfsgesuche/-angebote oder Lieferdienste etc.

siehe https://www.doitll.com/corona

Entwickelt und betreibt die Plattform doitll.

Vision doitll: Schaffung einer realdigitalen Welt, in welcher jeder Mensch profitiert und aktiv mitgestalten kann!

HDL synergies GmbH

Rudolf Hitzl

Prof. Lebsche Str 6

85625 Glonn

+ 49 8093 99990-14

info@hdl-synergies.com

http://www.doitll.com

