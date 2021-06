Einfach mal ausprobieren – die neue Videokonferenzlösung von estos

Der Hersteller bietet einen kostenfreien Demozugang zu ProCall Meetings

Starnberg, 17.06.2021

Ab sofort können Unternehmen die neue Videokonferenzlösung ProCall Meetings des Starnberger Softwareherstellers unverbindlich und kostenfrei testen: Unter dem Motto “einfach mal ausprobieren” bietet estos einen Demozugang für 30 Tage mit ausgewähltem Funktionsumfang an. Interessierte melden sich unter https://www.estos.de/demo-proCall-meetings an. Mit dem Cloud-Dienst können Online-Meetings mit bis zu 15 Teilnehmenden einfach organisiert und abgehalten werden. Voraussetzung zur Nutzung von ProCall Meetings ist ProCall 7 Enterprise – “einfach mal ausprobieren”, das geht auch ohne die UCC-Suite von estos.

ProCall Meetings bietet in Zusammenhang mit ProCall Enterprise folgenden Funktionsumfang: In persönlichen, übersichtlichen Dashboards starten oder erstellen die Benutzer Meetingräume, planen Meetings, organisieren Videokonferenzen und erzeugen Einladungslinks. Teilnehmende gelangen ohne Plug-Ins oder den Download von Software in das jeweilige Meeting – ein Klick auf den Einladungslink genügt. Informationen austauschen, das geht über den integrierten Chat und die Bildschirmfreigabe. Dank der Integration in ProCall Enterprise werden geplante oder laufende Online Meetings im Präsenz-Management-System berücksichtigt: Der entsprechende Status “beschäftigt” sowie die Information “im Meeting” ist für die Kolleginnen und Kollegen sichtbar. Zusätzlich kann Anrufschutz und Busy-on-Busy genutzt werden – eingehende Anrufe werden abgewiesen, so dass der Anwender während des Meetings nicht gestört wird. ProCall Meetings ist DSGVO konform, alle verwendeten Server haben einen Standort innerhalb der Europäischen Union.

Mehr Informationen zu ProCall Meetings sind zu finden unter https://www.estos.de/produkte/procall-meetings

Die estos GmbH ist unabhängiger Hersteller von Standardprodukten und innovativer Bausteine für Unified Communications. estos entwickelt seit 1997 professionelle Software für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg, nahe München, ein Knowledge Center Messaging in Olching, eine Entwicklungsdependance in Leonberg, ein Büro in Berlin sowie Niederlassungen in Udine, Italien und Doetinchem, Niederlande.

