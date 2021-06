EINFACH GUTE SCHULMATERIALLISTEN ERSTELLEN

Innovatives Tool hilft Lehrern, einfach gute Schulmaterilisten zu erstellen und Eltern den Einkauf im Schreibwarenladen oder online zu vereinfachen.

Jedes Jahr zum Schuljahresende oder Schulstart m├╝ssen Lehrer neben allen anderen Zusatzaufgaben auch noch die Schulmaterialliste f├╝r Ihre Sch├╝ler erstellen.

Meistens haben sie aus langj├Ąhriger Erfahrung viele Schulsachen, die die Sch├╝ler in ihrem Unterricht ben├Âtigen im Kopf, vielleicht k├Ânnen sie sogar die Vorjahresliste nur aktualisieren. Allerdings, und das gilt insbesondere f├╝r Grundschulen, ver├Ąndern sich mit dem Schuljahreswechsel auch das Lehrerteam und der jahrgangsbezogene Schulbedarf. Vorhandene Materiallisten m├╝ssen also h├Ąufig trotzdem angepasst werden.

Wenn dann nach dem Einsammeln der Materialw├╝nsche bei den Fachkollegen die Materialliste endlich fertig ist, muss diese “nur” noch an die Eltern verteilt werden. Meistens ganz klassisch ausgedruckt oder kopiert ├╝ber die Postmappe. Danach gibt es vielfach nach einer kurzen Verschnaufpause die ersten R├╝ckfragen der Eltern, denen einzelne Materialpositionen unklar sind oder die z. B. auf nicht vorhandene Lineatur-Kombinationen hinweisen.

Dieser analoge R├╝ckstau nach einem Jahr intensiver Schul-Digitalisierung war Anlass f├╝r die Gr├╝nderin des Schulmateriallisten Spezialisten Pack-den-Ranzen, nicht nur den Eltern den Einkauf zu vereinfachen, sondern auch den Lehrern schon bei der Erstellung zu helfen.

Mit der Fachexpertise aus rund eintausend Schulmateriallisten hat sie das Online-Tool “schulmateriallisten.de” entwickelt, mit dem Lehrer ihre individuelle Schulmaterialliste einfach und schnell erstellen k├Ânnen.

Hierzu hat sie alle g├Ąngigen Materialbezeichnungen im System hinterlegt, die f├╝r die Liste genutzt werden k├Ânnen. So ist sichergestellt, dass Eltern und H├Ąndler genau wissen, was eingekauft werden soll. Sollte ein spezieller Materialwunsch nicht hinterlegt sein, kann dieser einfach als Freitextposition hinzugef├╝gt werden. Besonders praktisch ist, dass die Lehrer Listen im Team eingeben und als Vorlage miteinander teilen k├Ânnen.

“Auch Erstnutzer erstellen mit unserem Tool eine durchschnittlichen Schulmaterialliste mit 20-30 Positionen in 15-20 Minuten.” berichtet die Gr├╝nderin von Tests mit Lehrern.

Und, nebenbei tun die Lehrer auch Sch├╝lern und Eltern etwas Gutes. Denn die fertige Schulmaterialliste k├Ânnen die Lehrer mit Materialbezeichnungen in aktuell 9 Sprachen als Pdf-Datei herunterladen. Zus├Ątzlich wird die Liste, unabh├Ąngig von der Eingabereihenfolge, automatisch nach Materialkategorien sortiert. Das erspart den Eltern den m├╝hsamen “Zick-Zack-Lauf” in meist mehreren Schreibwarenl├Ąden oder Online-Shops.

Aber auch an Eltern, die keine 1-2 Stunden Zeit f├╝r den Einkauf haben, wurde gedacht. F├╝r die erstellte Liste wird auf pack-den-ranzen.de der korrespondierende Warenkorbvorschlag hinterlegt, aus dem die Eltern innerhalb von ein paar Minuten das ausw├Ąhlen, was sie wirklich brauchen. Was sonst noch fehlt, kann aus dem Shop hinzugef├╝gt werden.

Bei einem Thema bleibt die Gr├╝nderin aber hart: “Alle Produkte im Sortiment m├╝ssen eine vern├╝nftige Qualit├Ąt haben, damit die Kinder auch lange Spa├č an ihren Schulsachen haben. Klar, Qualit├Ąt kostet etwas mehr, aber am Ende reden wir ├╝ber 1-2 Coffee-To-Go f├╝r 1 Jahr gute Schulsachen – und wir geben sogar eine Preisgarantie. Was einem 1-2 Stunden Zeitersparnis wert sind, kann jeder f├╝r sich entscheiden.”

Lehrer k├Ânnen das Tool kostenlos nutzen und m├╝ssen sich zum Ausprobieren auch nicht anmelden. Wenn die Materiallisten schon vorliegen, ├╝bernimmt das Schulmateriallisten-Team aber auch gerne die Eingabe. Die vorbereitete Liste k├Ânnen die Lehrer ├╝bernehmen und weiterbearbeiten.

Probieren Sie es einfach aus und tun Sie den Eltern zum Schuljahresende noch etwas Gutes. Kostenlos, ohne Anmeldung.

Pack-den-Ranzen hilft seit 2018 vielen Eltern, beim j├Ąhrlichen Einkauf der Schulmateriallisten viel Zeit und auch Geld zu sparen. Im Shop findet man ein vollst├Ąndiges Sortiment mit Schulsachen, die auf Schulmaterialisten aufgelistet sind. Alle Artikel wurden auf Eignung f├╝r den Schulalltag gepr├╝ft und stammen von den f├╝hrenden Markenherstellern.

Zus├Ątzlich zum Shop k├Ânnen Kunden die Warenkorbvorschl├Ąge ihrer Klasse oder X-PRESS Listen mit jahrgangstypischen Materialien f├╝r den schnellen und bequemen Einkauf nutzen.

Firmenkontakt

Pack-den-Ranzen der Schulmateriallisten Spezialist

Christina J├╝ptner

S├Ąchsische Str. 4

10707 Berlin

030 403670 99

kundenanfragen@pack-den-ranzen.de

https://www.pack-den-ranzen.de

