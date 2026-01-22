Einfach. Clever. Rest(e)los

Berlin, 22. Januar 2026. Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. hat im Rahmen ihres EU-geförderten Projekts CARE ein besonderes Kochbuch entwickelt, das zeigt, wie genussvoll und nachhaltig Resteküche sein kann. Dafür haben Vorstand und Mitarbeitende ihre liebsten Resterezepte beigesteuert – viele davon alltagserprobt und überraschend einfach umzusetzen.

Das Buch orientiert sich an den sechs Lebensmittelgruppen, die am häufigsten im Müll landen: Gemüse, Obst, Fleisch & Fisch, Milchprodukte, Brot & Backwaren sowie zubereitete Speisen. Jede Kategorie enthält kreative Ideen, wie sich Reste sinnvoll weiterverwenden lassen und so zu köstlichen Gerichte werden. Leserinnen und Leser werden eingeladen bewusster einzukaufen, mit Freude zu kochen und Ressourcen zu schonen.

So wird sichtbar, dass kleine Veränderungen im Alltag viel bewirken können und wie nachhaltiger Genuss ist für alle möglich ist.

Das Buch kostet 17 Euro zzgl. Versandkosten und kann über unseren Onlineshop www.verbraucher.com bestellt werden.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

Firmenkontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Miriam Bätzing

Wollankstr. 134

13187 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45



https://www.verbraucher.org

Pressekontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Georg Abel

Wollankstr. 134

13187 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45



https://www.verbraucher.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.