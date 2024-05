Einfach ausgezeichnet: SOLIT Edelmetalldepot erhält Bestnoten im Focus Money Goldsparplantest

Goldsparpläne ermöglichen Anlegern in Zeiten steigender Goldkurse von dem stetigen Aufwärtstrend zu profitieren. SOLIT bietet mit dem „sehr gut“ bewerteten Edelmetalldepot einen langjährig ausgezeichneten Goldsparplan mit flexiblen Angeboten.

Wiesbaden, 23.05.2024 – Zum neunten Mal in Folge wurde der Edelmetallsparplan „SOLIT Edelmetalldepot“ durch das Business Magazin Focus Money mit „sehr gut“ ausgezeichnet. In den Kategorien Preis, Service, Vertragsgestaltung sowie Lagerung und Lieferung erhielt der Goldsparplan der SOLIT Management GmbH erneut Bestnoten. Nachdem bereits im März GoldSilberShop.de, eine Marke der SOLIT, als bester Edelmetallhändler von Focus Money ausgezeichnet wurde, festigt mit diesem Ranking die SOLIT ihre Position als führende Anbieterin im Bereich der Goldsparpläne. Über 124.000 Kunden nutzen bereits das SOLIT Edelmetalldepot als Teil ihrer Vermögensanlage. Die Geldanlage ist sowohl mit persönlicher Beratung bei ausgewählten Volksbanken und Sparkassen erhältlich als auch online bei der DKB.

„Edelmetalle haben in diesem Jahr mehrfach neue Allzeithochs erreicht und es sieht so aus, als wenn die Entwicklung noch weiter gehen könnte“, so Andreas Ullmann, Geschäftsführer der SOLIT Vertriebs GmbH. „Goldsparpläne wie unser SOLIT Edelmetalldepot sind eine perfekte Möglichkeit mit genau kalkulierbarem Einsatz von dieser Entwicklung zu profitieren. Diese Auszeichnung des SOLIT Edelmetalldepots bestätigt erneut unsere kundenorientierte Arbeit und zeigt, dass unsere Angebote perfekt auf die Bedürfnisse der Anleger abgestimmt sind. Unsere Kunden schätzen insbesondere die Flexibilität: Sie können ab 25 EUR pro Monat anlegen, es gibt keine Mindestlaufzeit und der Sparplan kann jederzeit unterbrochen werden, wenn finanzielle Mittel anderweitig benötigt werden. Zudem können Anleger nicht nur in Gold, sondern auch mehrwertsteuerfrei in Silber, Platin oder Palladium investieren. Jeder Kunde kann sich so seinen individuellen Edelmetallsparplan zusammenstellen.“

Laut Statista legen 50% der Deutschen ihr Geld lediglich auf einem Sparbuch, als Tages- oder Festgeld an. Sicherheit und Verständlichkeit der Anlage sind den meisten Sparern sehr wichtig. In diesem Kontext bietet ein Goldsparplan eine einfache und krisensichere Alternative: Der Kunde entscheidet über die Laufzeit und Höhe seiner Sparraten und erwirbt Eigentum an physischem Edelmetall mit hoher Wertbeständigkeit. Auch wenn Gold „zinslos“ ist – mit über 8% p.a. in den letzten 23 Jahren und steuerfreien Gewinnen nach 1 Jahr Haltedauer, war es eines der besten Investments der letzten beiden Dekaden. Der monatliche Kauf von Edelmetallanteilen ermöglicht es, den „cost-average-Effekt“ zu nutzen, bei dem langfristig automatisch zum durchschnittlich besten Preis gekauft wird.

„Ein Goldsparplan ist ein solider Baustein, ein krisensicheres Investment und ein Schritt zur Schließung der Rentenlücke“, erläutert Ullmann weiter. „Sparplan-Anleger müssen sich keine Gedanken über steigende und fallende Goldpreiskurse machen, sie profitieren in jedem Fall. Zudem übernehmen wir die sichere Lagerung des Goldes für unsere Kunden. Wer später das Gold in Händen halten will, kann es sich jederzeit ausliefern lassen oder nutzt einfach unseren Auszahlplan zur Verrentung seines Goldschatzes im Alter.“

Über die SOLIT Gruppe

Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein breites Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem zentralen Kerngeschäft. Zum Unternehmen gehört auch der seit 2012 kundenorientierte Online-Edelmetallhandel GoldSilberShop.de mit zwei Filialen in Mainz und Wiesbaden.

Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 8 Mitarbeitern auf 160 Mitarbeiter 2023. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an. Neben der Fachvereinigung Edelmetalle evtl. (FVEM) ist die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V. und in der London Bullion Market Association (LBMA).

