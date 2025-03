Eine Schnittstelle für alle Aufträge in SAP: Die smarte Anbindung mit dem FIS/ShopConnector

FIS ermöglicht mit neuer Entwicklung eine schnelle und einfache Anbindung eines beliebigen Webshops an SAP.

Grafenrheinfeld, Freitag, 10. März 2025 – Manuelle Aufwände für die Übertragung von Aufträgen, wenig bis keine vorhandene Prozessautomatisierung, fehlendes Monitoring und aufwendige Eigenentwicklung für notwendige Schnittstellen – all das sollte bei Shop Anbindungen nicht mehr der Fall sein. Der FIS/ShopConnector bietet eine Universalanbindung bestehender Webshops an SAP S/4HANA: schnell, einfach und sicher.

Gute Neuigkeiten für Unternehmen, die bereits einen Online-Shop betreiben, aber viel Zeit und manuelle Aufwände investieren, um Aufträge nach SAP S/4HANA zu übertragen: Der FIS/ShopConnector verbindet nahtlos die Abläufe des eigenen Online-Shops mit den Prozessen im SAP-System und bietet dadurch die größtmögliche Automatisierung und Sicherheit hinsichtlich der Anbindung bestehender Webshops.

„Die IT-Welt wird zunehmend standardisiert und modularisiert. Gleichzeitig spielt Digitalisierung im Vertrieb eine stark zunehmende Rolle da die Kundenansprüche permanent steigen. Daher ist FIS/ShopConnector die optimale Lösung, wenn es darum geht, diese Erwartungen aus dem Markt zu erfüllen“, erläutert Dirk Schneider, Geschäftsführer FIS Informationssysteme und Consulting GmbH.

Mit dem FIS/ShopConnector können Apps, das CRM-System, die Unternehmens-Homepage oder eigenentwickelte Software in SAP integriert werden. FIS/ShopConnector bietet zudem die Möglichkeit, alle Aufträge zu monitoren und gegebenenfalls zu bearbeiten, bevor diese in das SAP-System weitergeleitet werden, was für Kontrolle und Sicherheit in den Prozessen sorgt.

„Der Vorteil der Lösung besteht darin, dass diese Universalanbindung für höchste Datenqualität sorgt. Neben dem bestehenden Webshop können auch andere Anwendungen an das SAP-System angebunden werden, um so seinen Wettbewerbsvorteil über mehr und bessere Customer Experience auszubauen. Der FIS/ShopConnector erweitert damit sehr einfach und zukunftssicher die Möglichkeiten im digitalen Vertriebsweg „, ergänzt Schneider.

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind rund 850 Mitarbeiter/innen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt der SAP Gold Partner das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab. In der Tochtergesellschaft FIS-ASP betreiben und administrieren mehr als 100 Spezialisten die SAP-Systeme von Kunden in eigenen Rechenzentren in Süddeutschland.

