Eine runde Sache: Wasserführender Kaminofen überzeugt durch Design und Leistung

Symbiose von Feuer und Wasser

Eine „runde Sache“ ist etwas, das besonders gelungen ist. Sie ist in sich stimmig und gut durchdacht. Solch eine runde Sache ist der Bestseller ambiente a4 H2O von Spartherm, einem der führenden deutschen Hersteller moderner Feuerungstechnik. Auf einer kreisrunden Grundfläche ragt dieser zylindrische Kaminofen gut 1,70 Meter in die Höhe. Die extra große gebogene Sichtscheibe gibt den Blick auf die Flammen frei und sorgt für puren Feuergenuss.

Für den Stahlkörper, der mit eleganten Stahlringen verkleidet ist, stehen elf attraktive Trendfarben zur Auswahl, so zum Beispiel Nero und dunkle Grautöne, strahlendes Weiß und auch kräftige Farben wie Türkis, Rostbraun-Metallic und Kupfer. Für noch mehr Gestaltungsspielraum ist der Feuerraum wahlweise mit heller oder schwarzer Schamotte ausgekleidet. Während der helle Elfenbeinton mit den Farben des Feuers verschmilzt, kommt das Kaminfeuer vor einem dunklen Hintergrund besonders gut zur Geltung. So fügt er sich in jedes Ambiente ein.

Mit einem integrierten Wasserwärmetauscher wärmt dieses Kraftpaket nicht nur das Wohnzimmer, sondern das ganze Haus. Das Prinzip ist ebenso einfach wie überzeugend: Im Feuerraum wird CO2-neutral Holz verbrannt. Die dabei entstehende Strahlungswärme geht direkt in den Aufstellraum, während den heißen Rauchgasen überschüssige Wärme entzogen und in einem Wärmetauscher Wasser erhitzt wird. Dieses wird einem Pufferspeicher zugeführt und anschließend in die Heizkörper oder die Fußbodenheizung sowie in die zentrale Wasserversorgung für Küche und Bad eingespeist. So wird die Hitze des Feuers in mehrfacher Weise sinnvoll genutzt.

Effizientes und ressourcenschonendes Heizen mit Holz

Der hohe thermische Wirkungsgrad von über 85 Prozent, geringe Emissionen und ein sparsamer Brennstoffverbrauch führen zu geringen Heizkosten und sorgen so für Wirtschaftlichkeit und maximalen Wohnkomfort. Bei einer Nennwärmeleistung von 7,9 Kilowatt (kW) stehen wasserseitig rund 5 kW zur Verfügung. Das entspricht fast zwei Drittel der gesamten Heizleistung. Ein weiterer Vorteil: Gerade bei gedämmten Häusern verhindert diese Aufteilung ein Überheizen des Wohnraumes.

Die Kosten fest im Blick

Holz ist als erneuerbare Energie von der CO2-Steuer befreit und kann kostengünstig vom Förster oder Landwirt bezogen werden. Während die fossilen Brennstoffe teuer importiert werden müssen, steht Holz als heimischer Energieträger zeitlich unbegrenzt und in ausreichender Menge zur Verfügung. Aktuell kostet frisches Holz vom Förster im Bundesdurchschnitt rund 60 Euro pro Raummeter bzw. Ster und ersetzt rund 200 Liter Heizöl. Diese kosten aktuell etwa 190 Euro. Wer also beispielsweise 600 Liter Heizöl durch Brennholz aus dem heimischen Forst ersetzt, spart jährlich 390 Euro. Weitere Informationen unter www.spartherm.com

Spartherm ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Produktionsstätten in Deutschland, Polen und den Niederlanden, die mit mehr als 1.000 Mitarbeitern jährlich rund 50.000 Kamineinsätze, Kaminöfen, Kaminkassetten, Sonderanfertigungen sowie Bio-Ethanol- und Gas-Geräte herstellt und weltweit vermarktet. Die langlebigen Kamin-Kollektionen überzeugen durch unverwechselbares Design und höchste Qualität von der Auswahl der Materialien bis hin zur perfekten Fertigung

