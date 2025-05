Eine Plattform für musikalische Vielfalt und Qualität

12 Jahre Engagement für erstklassige Künstlervermittlung und faire Zusammenarbeit im Musikbusiness

Andorf, Mai 2025 – Seit ihrer Gründung im Januar 2013 steht Wagners Musikagentur für stilistische Vielfalt, musikalische Exzellenz und ein faires Miteinander. In den vergangenen zwölf Jahren hat sich die Agentur zu einer festen Größe in der Musikvermittlungsbranche entwickelt – mit einem vielseitigen Künstlerportfolio und einer klaren Philosophie, die den Spaß an der Musik ebenso in den Mittelpunkt stellt wie Professionalität und wirtschaftliche Nachhaltigkeit.

Erfolgsgeschichte mit klarer Vision

Gegründet mit dem Ziel, die Qualität und stilistische Bandbreite von Frauen-Jazzbands hervorzuheben, weitete die Agentur bereits 2014 ihr Angebot auf männliche Künstler sowie auf eine Vielzahl von Genres aus – darunter Ethno Jazz, Worldmusic-Jazz, Crossover- und Progressive-Jazz. Heute zählt Wagners Musikagentur zu den führenden Adressen, wenn es um hochkarätige Live-Acts und innovative Musikprojekte geht.

Zur Vermittlung gehören u.a. die gefeierte Jazz-Sängerin Yumi Ito, das genreübergreifende Trio JMO, das internationale Frauenprojekt Sisters in Jazz International, die renommierten Klaviertrios Lammel I Lauer I Spallati und das Marc Perrenoud Trio.

Musik mit Haltung: Fairness, Freude und Qualität

Wagners Musikagentur versteht sich als Brücke zwischen Künstlerinnen und Künstlern sowie Veranstaltern. Dabei gilt eine einfache, aber zentrale Maxime: Musik soll Freude bereiten – allen Beteiligten. Der wirtschaftliche Erfolg steht nicht im Widerspruch zu Fairness, sondern entsteht im Einklang mit gegenseitigem Respekt, Transparenz und langfristigen Partnerschaften.

„Unser Anspruch ist es, außergewöhnliche Musik auf die Bühne zu bringen – mit Herz, Haltung und einem starken Netzwerk“, betont Agenturleiter Peter Wagner.

Künstlerische Vielfalt auf höchstem Niveau

Das aktuelle Portfolio der Agentur umfasst eine beeindruckende Bandbreite an Künstler:innen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Stilrichtungen – vom Vocal-Jazz bis zum Latin-Crossover. Damit bedient Wagners Musikagentur nicht nur den klassischen Konzertbetrieb, sondern auch Festivals, Kulturprogramme und internationale Musikprojekte.

Neue Highlights im Programm sind:

Louise Knobil Trio – Die singende Kontrabassistin aus der Schweiz begeistert mit eigenständigem Sound und charismatischem Auftreten.

Julia Karosi & Kristjan Randalu – Eine preisgekrönte ungarisch-estnische Duo-Formation mit emotionaler Tiefe und technischer Virtuosität.

Diego Pinera Quartett – Der uruguayische Jazz-Echo-Preisträger bringt frische Energie in die europäische Jazzszene.

Szymon Mika Quintett feat. Song Yi Jeon – Ein poetisch-feinsinniges Projekt mit globaler Ausstrahlung.

ZuleMax – Das erste rein weiblich besetzte 12-köpfige Salsa-Orchester Europas, samt eigener 22-köpfiger Big Band – ein einmaliges

Musikprojekt, das die goldene Ära des Latin Jazz neu interpretiert.

Zukunft mit Substanz

Mit Blick auf die kommenden Jahre plant Wagners Musikagentur den Ausbau ihrer internationalen Netzwerke, die Entwicklung neuer Konzertformate und die Förderung junger Talente. Dabei bleibt die Agentur ihrem Ursprung treu: Musik als verbindendes Element, als Ausdruck kultureller Vielfalt – und als Lebensfreude.

Wagners Musikagentur ist eine Plattform für musikalische Vielfalt und Qualität, deren Wurzeln in der Begeisterung für Musik und der Konzertserie ‚Frauenpower im Jazz‘ liegen. Mit einer klaren Philosophie und einem beeindruckenden Künstlerportfolio hat sie sich als feste Größe in der Musikbranche etabliert.

Kontakt

Wagners Musikagentur

Peter Wagner

Hannes-Schrattenecker-Straße 2

4770 Andorf

00491709931578



https://wagners-musikagentur.de/

Bildquelle: ZuleMax