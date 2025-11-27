Eine neue Studie zeigt, dass man aus Saft mehr Vitamin C aufnimmt als aus ganzen Früchten/Gemüse oder Nahrungsergänzungsmitteln.

Vitamin C ist ein wichtiger Nährstoff für die Unterstützung der Immungesundheit und wirkt als starkes Antioxidans, wenn die Erkältungs- und Grippesaison ihren Höhepunkt erreicht.

Ein Glas reiner Saft pro Tag könnte laut einer neuen Studie der effektivste Weg sein, um sicherzustellen, dass Sie über Ihre Ernährung ausreichend Vitamin C zu sich nehmen.

Die aktuelle Studie, die in der Fachzeitschrift Nutrients veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass der Körper durch den Konsum von 100 %igem Obst- und Gemüsesaft mehr Vitamin C aufnimmt als durch die Einnahme von Vitamin-C-Präparaten oder den Verzehr von ganzen Obst- und Gemüsesorten.

In einer nach dem Zufallsprinzip durchgeführten klinischen Studie verglichen Universitätsforscher aus Südkorea den Vitamin-C-Spiegel im Blut, nachdem die Teilnehmer gleichwertige Dosen Vitamin C (102 mg) aus drei Quellen zu sich genommen hatten: einer Tablette, gehackten Tomaten, Paprika und Mandarinen sowie einem Saft aus denselben Obst- und Gemüsesorten.

Es wurde festgestellt, dass der Saft den höchsten Vitamin-C-Spiegel im Blutkreislauf liefert, was darauf zurückzuführen ist, dass die Saftmatrix die Verfügbarkeit von Vitamin C für die Aufnahme verbessert.

Die „Saftmatrix“ bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Bestandteile von Fruchtsäften – wie Polyphenole, Vitamine und Mineralien in Lösung – zusammenwirken, um die Aufnahme von Vitamin C durch den Körper zu erleichtern.

Vitamin C ist eine wichtige wasserlösliche Verbindung, die essentielle physiologische Prozesse unterstützt. Während die meisten Tiere Vitamin C selbst synthetisieren können, müssen Menschen und einige andere Säugetiere es aufgrund einer genetischen Mutation über die Nahrung aufnehmen.

Vitamin C ist für den Abbau von Nährstoffen wie Tyrosin, Folsäure und Tryptophan unerlässlich. Es hilft Ihrem Körper auch bei der Produktion von Kollagen, unterstützt Ihr Immunsystem und wirkt als starkes Antioxidans.

Die leitende Forscherin, Dr. Mijoo Choi, sagte: „Die Saftmatrix scheint eine bessere Aufnahme von Vitamin C zu ermöglichen, was sie zu einer praktischen Wahl für diejenigen macht, die ihre Zufuhr optimieren möchten.“

Die preisgekrönte Ernährungsberaterin und Public-Health-Ernährungswissenschaftlerin Dr. Frankie Phillips fügte hinzu: „Da die Grippesaison im Winter bevorsteht, ist es besonders wichtig, dass Sie Ihrem Körper ausreichend Vitamin C zuführen, um Ihr Immunsystem zu unterstützen. Diese neue Studie unterstreicht, dass ein einfaches Glas Fruchtsaft eine hervorragende Möglichkeit ist, die Aufnahme von Vitamin C zu maximieren. Ein Glas Orangensaft pro Tag deckt mehr als 80 % der europäischen Empfehlung und ist ein nahrhafter Start in den Tag.“

Das Fruit Juice Science Centre ist eine wissenschaftliche Einrichtung. Ihre Aufgabe ist es, evidenzbasierte Informationen über die Rolle von hundertprozentigen Fruchtsaft in der Ernährung und Gesundheit bereitzustellen.

