Eine neue Lebenshelferin für Senioren in Schweinfurt

Schweinfurt, 07.03.2022. Die SeniorenLebenshilfe ist ein bundesweit tätiger Dienstleister mit vielfältigen Leistungen im vorpflegerischen Bereich. Die Lebenshelfer setzen sich mit ihrer individuell abgestimmten Tätigkeit für mehr Lebensqualität im Alter ein. Mit der neuen Lebenshelferin Tamara Stahl aus Schweinfurt kann die SeniorenLebenshilfe ihr Angebot in Bayern weiter ausbauen. Für detaillierte Informationen rund um die Arbeit der SeniorenLebenshilfe und Tamara Stahl sehen Sie sich online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer in Schweinfurt um.

Für einen erfüllten Lebensabend in den eigenen vier Wänden

Die Berlinerin Carola Braun hat die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2012 gegründet. Mit einem vielfältigen Leistungsangebot unterstützen die Lebenshelfer die ihnen anvertrauten Senioren bei der Bewältigung ihres Alltags. Auf diese Weise soll es den älteren Menschen ermöglicht werden, ihren Lebensabend in ihrer vertrauen Umgebung zu erbringen. Neben der vorpflegerischen Betreuung ist auch der zwischenmenschliche Aspekt ein wichtiger Bestandteil innerhalb der Arbeit der Lebenshelfer. Je nachdem, wo die Interessen der Senioren liegen, werden regelmäßige Gespräche geführt oder gemeinsame Spaziergänge unternommen. Die Lebenshelfer sind auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig. Von der Berliner Zentrale aus werden sie koordiniert und mit Schulungen und Fortbildungen optimal auf ihre Arbeit vorbereitet.

Individuell abgesprochene Leistungen für eine bedarfsgerechte Unterstützung des Alltags

Die Leistungen, die die Lebenshelfer erbringen, werden individuell mit den betreuten Senioren vereinbart. Ziel aller Tätigkeiten ist es stets, den Alltag zu unterstützen und das Leben der älteren Menschen zu bereichern. Die Lebenshelfer werden im Haushalt aktiv und übernehmen sämtliche Tätigkeiten, die den Senioren mit zunehmendem Alter immer schwerer fallen. Sie putzen die Wohnung, waschen Wäsche und erledigen den Einkauf. Darüber hinaus begleiten die Lebenshelfer ihre Senioren zu Terminen beim Arzt oder einem Besuch bei Freunden. Bei Bedarf unterstützen sie auch die Koordination der Pflege und unternehmen Ausflüge unterschiedlicher Art. Damit die zu bewältigenden Wege bequem zurückgelegt werden können, steht jedem Lebenshelfer ein eigener Pkw zur Verfügung.

Tamara Stahl ist die neue Lebenshelferin für Senioren in Schweinfurt und Umgebung

Tamara Stahl wurde 1990 in Bad Kissingen geboren. Sie ist zukünftig für die Betreuung von Senioren in Schweinfurt und Umgebung verantwortlich. Die in einer Beziehung lebende Hundemama ist ausgebildete Restaurantfachfrau und Bürokauffrau. Nach ihrer Weiterbildung zur staatlich geprüften Hotelbetriebswirtin hat sie als Personalreferentin, Hotelbetriebswirtin sowie Personalverwaltungsangestellte gearbeitet. Als Lebenshelferin möchte sie dort helfen, wo Unterstützung dringend notwendig ist. Neben der Hilfe bei der Alltagsbewältigung möchte sie den Senioren jederzeit ein offenes Ohr schenken und ihnen durch den regelmäßigen Besuch ihre Einsamkeit nehmen. Tamara Stahl engagiert sich bei der Organisation Food-Sharing und ist gerne mit ihrem Partner und Hündin Alma in der Natur unterwegs.

Weitere Lebenshelfer für die seniorengerechte Betreuung gesucht

Tamara Stahl und die anderen Lebenshelfer sind im gesamten Bundesgebiet aktiv. Die SeniorenLebenshilfe, die ihren Hauptsitz in Berlin hat und eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, möchte ihr Angebot für altere Menschen jedoch noch weiter ausbauen. Dadurch sollen noch mehr Senioren in den Genuss des individuellen Angebots kommen. Das familiengeführte Unternehmen unterstützt die Lebenshelfer in allen Bereichen und bietet ihnen eigene Schulungen und Fortbildungen an.

